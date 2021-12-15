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Слуцкий прокомментировал решение Германии о высылке российских дипломатов
Слуцкий прокомментировал решение Германии о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 15.12.2021
Слуцкий прокомментировал решение Германии о высылке российских дипломатов
Решение об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата нельзя считать справедливым, оно еще больше осложнит отношения России и Германии, решение... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:36
2021-12-15T19:42
берлин (город)
германия
москва
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Решение об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата нельзя считать справедливым, оно еще больше осложнит отношения России и Германии, решение несправедливое, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий журналистам.Вечером в среду власти Германии объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. Причиной стало дело об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который, по данным источников РИА Новости в силовых структурах РФ, был активным участником бандподполья на Северном Кавказе."Очередное объявление персонами нон грата сотрудников посольства России в Германии и обвинения в "госзаказе" на убийство гражданина Грузии еще больше осложнят отношения Москвы и Берлина", - заявил Слуцкий.Политик добавил, что решение нельзя считать справедливым из-за пробелов в доказательной базе. "Мы не считаем справедливым ни сам приговор по этому делу, ни решение о последующей высылке дипломатов. Весь процесс был политически мотивированным и с большими пробелами в доказательной базе, что заставляет сомневаться в объективности вердикта", - добавил он.Кроме того, депутат посетовал, что именно с таких шагов начинается взаимодействие с новым составом кабмина ФРГ, и напомнил, что ответ со стороны России будет адекватным и симметричным.
https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html
https://ria.ru/20211215/diplomaty-1763927226.html
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берлин (город), германия, москва, леонид слуцкий (политик), россия
19:36 15.12.2021 (обновлено: 19:42 15.12.2021)
 
Слуцкий прокомментировал решение Германии о высылке российских дипломатов

Депутат Слуцкий считает, что высылка дипломатов усложнит отношения России и Германии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Решение об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата нельзя считать справедливым, оно еще больше осложнит отношения России и Германии, решение несправедливое, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий журналистам.
Вечером в среду власти Германии объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. Причиной стало дело об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который, по данным источников РИА Новости в силовых структурах РФ, был активным участником бандподполья на Северном Кавказе.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
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"Очередное объявление персонами нон грата сотрудников посольства России в Германии и обвинения в "госзаказе" на убийство гражданина Грузии еще больше осложнят отношения Москвы и Берлина", - заявил Слуцкий.
Политик добавил, что решение нельзя считать справедливым из-за пробелов в доказательной базе. "Мы не считаем справедливым ни сам приговор по этому делу, ни решение о последующей высылке дипломатов. Весь процесс был политически мотивированным и с большими пробелами в доказательной базе, что заставляет сомневаться в объективности вердикта", - добавил он.
Кроме того, депутат посетовал, что именно с таких шагов начинается взаимодействие с новым составом кабмина ФРГ, и напомнил, что ответ со стороны России будет адекватным и симметричным.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
18:51
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Берлина, заявил МИД
 
Берлин (город)ГерманияМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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