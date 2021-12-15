https://ria.ru/20211215/slutskiy-1763935714.html

Слуцкий прокомментировал решение Германии о высылке российских дипломатов

Слуцкий прокомментировал решение Германии о высылке российских дипломатов - РИА Новости, 15.12.2021

Слуцкий прокомментировал решение Германии о высылке российских дипломатов

Решение об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата нельзя считать справедливым, оно еще больше осложнит отношения России и Германии, решение... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T19:36

2021-12-15T19:36

2021-12-15T19:42

берлин (город)

германия

москва

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Решение об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата нельзя считать справедливым, оно еще больше осложнит отношения России и Германии, решение несправедливое, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий журналистам.Вечером в среду власти Германии объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. Причиной стало дело об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который, по данным источников РИА Новости в силовых структурах РФ, был активным участником бандподполья на Северном Кавказе."Очередное объявление персонами нон грата сотрудников посольства России в Германии и обвинения в "госзаказе" на убийство гражданина Грузии еще больше осложнят отношения Москвы и Берлина", - заявил Слуцкий.Политик добавил, что решение нельзя считать справедливым из-за пробелов в доказательной базе. "Мы не считаем справедливым ни сам приговор по этому делу, ни решение о последующей высылке дипломатов. Весь процесс был политически мотивированным и с большими пробелами в доказательной базе, что заставляет сомневаться в объективности вердикта", - добавил он.Кроме того, депутат посетовал, что именно с таких шагов начинается взаимодействие с новым составом кабмина ФРГ, и напомнил, что ответ со стороны России будет адекватным и симметричным.

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

https://ria.ru/20211215/diplomaty-1763927226.html

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берлин (город), германия, москва, леонид слуцкий (политик), россия