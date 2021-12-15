https://ria.ru/20211215/skoraya-1763944165.html

Игорь Руденя рассказал о развитии службы скорой помощи в Верхневолжье

Игорь Руденя рассказал о развитии службы скорой помощи в Верхневолжье - РИА Новости, 15.12.2021

Игорь Руденя рассказал о развитии службы скорой помощи в Верхневолжье

Для четкой работы службы скорой помощи, помимо совершенствования ее организации, укрепления материально-технической базы и стимулирования врачей, нужна... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T20:34

2021-12-15T20:34

2021-12-15T20:34

тверская область

ржев

здоровье - общество

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Для четкой работы службы скорой помощи, помимо совершенствования ее организации, укрепления материально-технической базы и стимулирования врачей, нужна серьезная мотивация со стороны медперсонала делать свою работу ответственно и качественно, заявил в среду на пресс-конференции по итогам года губернатор Тверской области Игорь Руденя.В числе других тем журналисты подняли вопрос о том, что, несмотря на централизацию и внедрение единых алгоритмов оказания скорой и неотложной помощи, в некоторых районах люди могут ждать приезда бригады "скорой" по несколько часов.За девять месяцев в единую систему скорой и неотложной медицинской помощи региона были объединены три станции, 33 районных отделения скорой помощи и Центр медицины катастроф.Еще одна важная задача, по его словам, это укрепление материально-технической базы станций и подстанций службы. За последние два года автопарк скорой медицинской службы пополнился 62 новыми автомобилями. Идет работа по модернизации зданий службы, первый пилотный проект реализуется в Ржеве. Кроме того, запланировано строительство модульных зданий и продолжение капремонта учреждений службы скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20211112/tsentralizatsiya-1758841060.html

https://ria.ru/20210906/fapy-1748913313.html

https://ria.ru/20210915/skorye-1750209805.html

ржев

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ржев, здоровье - общество, игорь руденя