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Тверская область
https://ria.ru/20211215/skoraya-1763944165.html
Игорь Руденя рассказал о развитии службы скорой помощи в Верхневолжье
Игорь Руденя рассказал о развитии службы скорой помощи в Верхневолжье - РИА Новости, 15.12.2021
Игорь Руденя рассказал о развитии службы скорой помощи в Верхневолжье
Для четкой работы службы скорой помощи, помимо совершенствования ее организации, укрепления материально-технической базы и стимулирования врачей, нужна... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T20:34
2021-12-15T20:34
тверская область
ржев
здоровье - общество
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Для четкой работы службы скорой помощи, помимо совершенствования ее организации, укрепления материально-технической базы и стимулирования врачей, нужна серьезная мотивация со стороны медперсонала делать свою работу ответственно и качественно, заявил в среду на пресс-конференции по итогам года губернатор Тверской области Игорь Руденя.В числе других тем журналисты подняли вопрос о том, что, несмотря на централизацию и внедрение единых алгоритмов оказания скорой и неотложной помощи, в некоторых районах люди могут ждать приезда бригады "скорой" по несколько часов.За девять месяцев в единую систему скорой и неотложной медицинской помощи региона были объединены три станции, 33 районных отделения скорой помощи и Центр медицины катастроф.Еще одна важная задача, по его словам, это укрепление материально-технической базы станций и подстанций службы. За последние два года автопарк скорой медицинской службы пополнился 62 новыми автомобилями. Идет работа по модернизации зданий службы, первый пилотный проект реализуется в Ржеве. Кроме того, запланировано строительство модульных зданий и продолжение капремонта учреждений службы скорой медицинской помощи.
https://ria.ru/20211112/tsentralizatsiya-1758841060.html
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ржев, здоровье - общество, игорь руденя
20:34 15.12.2021
 

Игорь Руденя рассказал о развитии службы скорой помощи в Верхневолжье

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Для четкой работы службы скорой помощи, помимо совершенствования ее организации, укрепления материально-технической базы и стимулирования врачей, нужна серьезная мотивация со стороны медперсонала делать свою работу ответственно и качественно, заявил в среду на пресс-конференции по итогам года губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В числе других тем журналисты подняли вопрос о том, что, несмотря на централизацию и внедрение единых алгоритмов оказания скорой и неотложной помощи, в некоторых районах люди могут ждать приезда бригады "скорой" по несколько часов.
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"Задача непростая, но она решается. Мы объединили службы не только юридически, но и технологически. В Твери расположено центральное диспетчерское управление всей скорой помощи Тверской области. Раньше было сложно понять, есть ли вызовы, которые не отработаны. Теперь все вызовы приходят на единый адрес диспетчерской, каждый звонок дублируется на 112 и каждый вызов можно отследить. Диспетчерский центр координирует и контролирует передвижения машин скорой помощи. Там же сидят врачи-консультанты, и там же находится штаб-квартира медицины катастроф. Да, нарушение нормативов по доезду есть, и эти случаи рассматриваются каждый вторник на оперативном совещании в правительстве. Каждый – индивидуально. Мы видим каждый район, всю область", - подчеркнул Руденя.
За девять месяцев в единую систему скорой и неотложной медицинской помощи региона были объединены три станции, 33 районных отделения скорой помощи и Центр медицины катастроф.
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"Централизация встречает много препятствий и недовольства, когда вводится система оценки качества оказания скорой помощи. Часть врачей заявляют, что так работать не будут, - это очень сильно удивляет, ведь мы повысили им зарплату, ввели региональные надбавки и доплаты. Не только врачам, но и диспетчерам, водителям. А людям не нравится, что все их передвижения видны. Но они должны понимать, за что получают деньги. Я считаю, надо повышать мотивацию медработников на местах. К сожалению, одной из фундаментальных проблем является заполнение вакансий врачей – ее быстро не решить", - сказал глава региона.
Еще одна важная задача, по его словам, это укрепление материально-технической базы станций и подстанций службы. За последние два года автопарк скорой медицинской службы пополнился 62 новыми автомобилями. Идет работа по модернизации зданий службы, первый пилотный проект реализуется в Ржеве. Кроме того, запланировано строительство модульных зданий и продолжение капремонта учреждений службы скорой медицинской помощи.
"Работа по объединению скорой помощи даст положительные результаты. Мы нацелены на стопроцентное реагирование на вызовы, соблюдение бригадами нормативного времени доездов, но хорошо понимаем, что необходимо решать кадровый вопрос – за счет совершенствования системы подготовки специалистов, повышения оплаты и улучшения условий труда. И в области многое для этого делается", - заключил Руденя.
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