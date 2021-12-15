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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211215/shvetsiya-1763701705.html
Министерство туризма Швеции запустило кампанию против IKEA
Министерство туризма Швеции запустило кампанию против IKEA - РИА Новости, 15.12.2021
Министерство туризма Швеции запустило кампанию против IKEA
В Швеции расскажут о местах, названия которых компания IKEA позаимствовала для своей продукции, сообщает управление по туризму королевства. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T04:07
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Швеции расскажут о местах, названия которых компания IKEA позаимствовала для своей продукции, сообщает управление по туризму королевства.В рамках проекта Discover the originals ("Откройте для себя оригиналы") путешественники узнают о более чем 20 локациях. По мнению местных жителей, эти природные достопримечательности заслуживают большего внимания и "не должны ассоциироваться только с диванами, свечами, мусорными баками, полками для книг и банными полотенцами".Так, Bolmen – это не только туалетный ершик, но и живописное озеро с чистейшей водой. "И это только вершина айсберга. IKEA позаимствовала сотни названий у нашей красивой страны и использует их для своих товаров, от настенных полок до мусорных вёдер. Пришло время миру узнать, кому на самом деле принадлежат эти имена", – говорится на сайте.Названия для продукции компании присваиваются не случайным образом. Так, товары для гостиной – это как раз шведские топонимы. Тогда как все вещи для спальни именуются в честь разных мест в Норвегии, а ковры – Дании.
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швеция, новости - туризм, лапландия, туризм, икеа
04:07 15.12.2021
 
Министерство туризма Швеции запустило кампанию против IKEA

В Швеции власти считают, что IKEA узурпировала красивые географические названия страны

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине ИКЕА
Покупатель в магазине ИКЕА - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Швеции расскажут о местах, названия которых компания IKEA позаимствовала для своей продукции, сообщает управление по туризму королевства.
В рамках проекта Discover the originals ("Откройте для себя оригиналы") путешественники узнают о более чем 20 локациях. По мнению местных жителей, эти природные достопримечательности заслуживают большего внимания и "не должны ассоциироваться только с диванами, свечами, мусорными баками, полками для книг и банными полотенцами".
Так, Bolmen – это не только туалетный ершик, но и живописное озеро с чистейшей водой.
"И это только вершина айсберга. IKEA позаимствовала сотни названий у нашей красивой страны и использует их для своих товаров, от настенных полок до мусорных вёдер. Пришло время миру узнать, кому на самом деле принадлежат эти имена", – говорится на сайте.
Названия для продукции компании присваиваются не случайным образом. Так, товары для гостиной – это как раз шведские топонимы. Тогда как все вещи для спальни именуются в честь разных мест в Норвегии, а ковры – Дании.
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