https://ria.ru/20211215/shvetsiya-1763701705.html

Министерство туризма Швеции запустило кампанию против IKEA

Министерство туризма Швеции запустило кампанию против IKEA - РИА Новости, 15.12.2021

Министерство туризма Швеции запустило кампанию против IKEA

В Швеции расскажут о местах, названия которых компания IKEA позаимствовала для своей продукции, сообщает управление по туризму королевства. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T04:07

2021-12-15T04:07

2021-12-15T04:07

туризм

швеция

новости - туризм

лапландия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Швеции расскажут о местах, названия которых компания IKEA позаимствовала для своей продукции, сообщает управление по туризму королевства.В рамках проекта Discover the originals ("Откройте для себя оригиналы") путешественники узнают о более чем 20 локациях. По мнению местных жителей, эти природные достопримечательности заслуживают большего внимания и "не должны ассоциироваться только с диванами, свечами, мусорными баками, полками для книг и банными полотенцами".Так, Bolmen – это не только туалетный ершик, но и живописное озеро с чистейшей водой. "И это только вершина айсберга. IKEA позаимствовала сотни названий у нашей красивой страны и использует их для своих товаров, от настенных полок до мусорных вёдер. Пришло время миру узнать, кому на самом деле принадлежат эти имена", – говорится на сайте.Названия для продукции компании присваиваются не случайным образом. Так, товары для гостиной – это как раз шведские топонимы. Тогда как все вещи для спальни именуются в честь разных мест в Норвегии, а ковры – Дании.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

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