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https://ria.ru/20211215/sertifikaty-1763906116.html
В МИД обсудили взаимное признание COVID-сертификатов со странами Европы
В МИД обсудили взаимное признание COVID-сертификатов со странами Европы - РИА Новости, 15.12.2021
В МИД обсудили взаимное признание COVID-сертификатов со странами Европы
Замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с главами дипмиссий Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:41
2021-12-15T17:41
распространение коронавируса
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с главами дипмиссий Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии в России обсудили пандемию и необходимость взаимного признания сертификатов вакцинации, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ."Состоялся заинтересованный разговор... о развитии международного сотрудничества в борьбе с изменениями климата, пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями, включая необходимость взаимного признания сертификатов вакцинации", - говорится в сообщении МИД РФ.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, коронавирус covid-19
17:41 15.12.2021
 
В МИД обсудили взаимное признание COVID-сертификатов со странами Европы

Замглавы МИД Титов обсудил с главами дипмиссий стран Европы признание COVID-сертификатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с главами дипмиссий Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии в России обсудили пандемию и необходимость взаимного признания сертификатов вакцинации, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.
"Состоялся заинтересованный разговор... о развитии международного сотрудничества в борьбе с изменениями климата, пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями, включая необходимость взаимного признания сертификатов вакцинации", - говорится в сообщении МИД РФ.
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