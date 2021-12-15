https://ria.ru/20211215/sertifikaty-1763906116.html

В МИД обсудили взаимное признание COVID-сертификатов со странами Европы

В МИД обсудили взаимное признание COVID-сертификатов со странами Европы - РИА Новости, 15.12.2021

В МИД обсудили взаимное признание COVID-сертификатов со странами Европы

Замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с главами дипмиссий Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии в... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:41

2021-12-15T17:41

2021-12-15T17:41

распространение коронавируса

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с главами дипмиссий Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии в России обсудили пандемию и необходимость взаимного признания сертификатов вакцинации, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ."Состоялся заинтересованный разговор... о развитии международного сотрудничества в борьбе с изменениями климата, пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями, включая необходимость взаимного признания сертификатов вакцинации", - говорится в сообщении МИД РФ.

https://ria.ru/20211215/sertifikat-1763839787.html

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2021

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, коронавирус covid-19