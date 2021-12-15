https://ria.ru/20211215/sertifikaty-1763799087.html

Мурашко заявил о проработке механизма выдачи сертификатов по антителам

Мурашко заявил о проработке механизма выдачи сертификатов по антителам - РИА Новости, 15.12.2021

Мурашко заявил о проработке механизма выдачи сертификатов по антителам

Механизм выдачи ковидных сертификатов по результатам теста на антитела и сдачи самих тестов прорабатывается, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:17

2021-12-15T11:17

2021-12-15T11:23

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56e8499c551b802da9d85e2636e23447.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Механизм выдачи ковидных сертификатов по результатам теста на антитела и сдачи самих тестов прорабатывается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Предложения в целом по условиям выдачи сертификатов о вакцинации и перенесённом заболевании были озвучены. Конкретные механизмы сейчас прорабатываются", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россиянам с положительным ПЦР-тестами и антителами от коронавируса сертификат переболевшего выдадут на год, без ПЦР, но с антителами - на полгода.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна голикова, здоровье - общество