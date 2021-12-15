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Мурашко заявил о проработке механизма выдачи сертификатов по антителам
Мурашко заявил о проработке механизма выдачи сертификатов по антителам - РИА Новости, 15.12.2021
Мурашко заявил о проработке механизма выдачи сертификатов по антителам
Механизм выдачи ковидных сертификатов по результатам теста на антитела и сдачи самих тестов прорабатывается, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:17
2021-12-15T11:17
2021-12-15T11:23
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Механизм выдачи ковидных сертификатов по результатам теста на антитела и сдачи самих тестов прорабатывается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Предложения в целом по условиям выдачи сертификатов о вакцинации и перенесённом заболевании были озвучены. Конкретные механизмы сейчас прорабатываются", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россиянам с положительным ПЦР-тестами и антителами от коронавируса сертификат переболевшего выдадут на год, без ПЦР, но с антителами - на полгода.
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11:17 15.12.2021 (обновлено: 11:23 15.12.2021)
Мурашко заявил о проработке механизма выдачи сертификатов по антителам
Мурашко: механизм выдачи COVID-сертификатов по тесту на антитела прорабатывается