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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211215/series-1763723302.html
Snoop Dogg и 50 Cent создадут криминальный сериал, пишут СМИ
Snoop Dogg и 50 Cent создадут криминальный сериал, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2021
Snoop Dogg и 50 Cent создадут криминальный сериал, пишут СМИ
Рэперы Snoop Dogg (Келвин Бродус — младший) и 50 Cent (Кертис Джексон) разрабатывают сериал для телеканала Starz, сообщает Deadline. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T06:57
2021-12-15T06:57
культура
snoop dogg (calvin broadus, jr.)
50 cent
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Рэперы Snoop Dogg (Келвин Бродус — младший) и 50 Cent (Кертис Джексон) разрабатывают сериал для телеканала Starz, сообщает Deadline. По информации издания, проект получил название "A Moment in Time: Murder was the Case". Исполнители будут его продюсировать. В основе сериала лежит реальная история, которая произошла в 1993 году со Snoop Dogg. Тогда музыканта обвинили в убийстве Филиппа Вольдермариама — члена банды, с которой конкурировал рэпер. В Deadline отмечают, что судебный процесс проходил во время выпуска дебютного альбома Бродуса "Doggy Style", самым популярным синглом которого стала песня "Murder was the Case". Да и пластинка на фоне публичного судебного разбирательства разошлась более чем пятью миллионами копий. Сейчас Starz находится в поиске сценариста. Актерский состав тоже еще не объявлен, как и дата выхода.
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snoop dogg (calvin broadus, jr.), 50 cent, новости культуры, кино и сериалы
06:57 15.12.2021
 
Snoop Dogg и 50 Cent создадут криминальный сериал, пишут СМИ

Снуп Догг и 50 Cent создадут криминальный сериал, пишут СМИ

© AFP 2021 / Getty Images/Jamie McCarthyСнуп Догг и 50 Cent
Снуп Догг и 50 Cent - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Jamie McCarthy
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Рэперы Snoop Dogg (Келвин Бродус — младший) и 50 Cent (Кертис Джексон) разрабатывают сериал для телеканала Starz, сообщает Deadline.
По информации издания, проект получил название "A Moment in Time: Murder was the Case". Исполнители будут его продюсировать.
В основе сериала лежит реальная история, которая произошла в 1993 году со Snoop Dogg. Тогда музыканта обвинили в убийстве Филиппа Вольдермариама — члена банды, с которой конкурировал рэпер.
В Deadline отмечают, что судебный процесс проходил во время выпуска дебютного альбома Бродуса "Doggy Style", самым популярным синглом которого стала песня "Murder was the Case". Да и пластинка на фоне публичного судебного разбирательства разошлась более чем пятью миллионами копий.
Сейчас Starz находится в поиске сценариста. Актерский состав тоже еще не объявлен, как и дата выхода.
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КультураSnoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.)50 CentНовости культурыКино и сериалы
 
 
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