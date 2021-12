https://ria.ru/20211215/series-1763723302.html

Snoop Dogg и 50 Cent создадут криминальный сериал, пишут СМИ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Рэперы Snoop Dogg (Келвин Бродус — младший) и 50 Cent (Кертис Джексон) разрабатывают сериал для телеканала Starz, сообщает Deadline. По информации издания, проект получил название "A Moment in Time: Murder was the Case". Исполнители будут его продюсировать. В основе сериала лежит реальная история, которая произошла в 1993 году со Snoop Dogg. Тогда музыканта обвинили в убийстве Филиппа Вольдермариама — члена банды, с которой конкурировал рэпер. В Deadline отмечают, что судебный процесс проходил во время выпуска дебютного альбома Бродуса "Doggy Style", самым популярным синглом которого стала песня "Murder was the Case". Да и пластинка на фоне публичного судебного разбирательства разошлась более чем пятью миллионами копий. Сейчас Starz находится в поиске сценариста. Актерский состав тоже еще не объявлен, как и дата выхода.

