https://ria.ru/20211215/sanktsii-1763960999.html

Санкции против "Северного потока — 2" вызовут рост цен, предупредил Драги

Санкции против "Северного потока — 2" вызовут рост цен, предупредил Драги - РИА Новости, 16.12.2021

Санкции против "Северного потока — 2" вызовут рост цен, предупредил Драги

Санкции против "Северного потока — 2" могут вызвать рост цен на топливо, однако газопровод может стать инструментом геополитических переговоров между Евросоюзом РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-15T23:44

2021-12-15T23:44

2021-12-16T00:56

брюссель

марио драги

северный поток — 2

цены на нефть

россия

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РИМ, 15 дек – РИА Новости. Санкции против "Северного потока — 2" могут вызвать рост цен на топливо, однако газопровод может стать инструментом геополитических переговоров между Евросоюзом и Россией, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.Выступление Драги в верхней палате парламента было приурочено к его поездке поездки на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.По словам премьера, сейчас на стоимость газа влияют даже слухи. При этом он предупредил, что цены на энергию для итальянских потребителей вырастут и "возможно, с этим придется смириться".Ранее цены на газ в Европе резко выросли после заявления нового главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что работа газопровода "Северный поток — 2" пока не может быть согласована, потому что он не отвечает требованиям европейского энергетического права. Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку газа торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Эти факторы по-прежнему сказываются на ценовой динамике, в настоящее время газ торгуется на уровне в 1,4—1,5 тысячи долларов.Трубопровод "Северный поток — 2" сейчас проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица — это необходимо по европейскому законодательству.После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.

https://ria.ru/20211215/vstrecha-1763957798.html

https://ria.ru/20211215/gaz-1763959868.html

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брюссель, марио драги, северный поток — 2, цены на нефть, россия