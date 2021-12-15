23:44 15.12.2021 (обновлено: 00:56 16.12.2021)
Санкции против "Северного потока — 2" вызовут рост цен, предупредил Драги
Премьер Италии Драги: санкции по "Северному потоку — 2" отразятся на ценах на газ в Европе
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
РИМ, 15 дек – РИА Новости. Санкции против "Северного потока — 2" могут вызвать рост цен на топливо, однако газопровод может стать инструментом геополитических переговоров между Евросоюзом и Россией, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
"Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. "Северный поток — 2" может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным", - предупредил он, выступая в итальянском сенате.
Выступление Драги в верхней палате парламента было приурочено к его поездке поездки на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.
По словам премьера, сейчас на стоимость газа влияют даже слухи. При этом он предупредил, что цены на энергию для итальянских потребителей вырастут и "возможно, с этим придется смириться".
Ранее цены на газ в Европе резко выросли после заявления нового главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что работа газопровода "Северный поток — 2" пока не может быть согласована, потому что он не отвечает требованиям европейского энергетического права.
Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку газа торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Эти факторы по-прежнему сказываются на ценовой динамике, в настоящее время газ торгуется на уровне в 1,4—1,5 тысячи долларов.
Трубопровод "Северный поток — 2" сейчас проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица — это необходимо по европейскому законодательству.
После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.