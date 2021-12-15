https://ria.ru/20211215/samolet-1763792718.html

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Нижнем Новгороде

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 15.12.2021

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Нижнем Новгороде

Самолет, летевший в Москву из Екатеринбурга, приземлился в Нижнем Новгороде из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:52

2021-12-15T10:52

2021-12-15T11:29

происшествия

екатеринбург

москва

домодедово (аэропорт)

нижний новгород

новости - туризм

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Самолет, летевший в Москву из Екатеринбурга, приземлился в Нижнем Новгороде из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщили РИА Новости в пресс-службе нижегородского аэропорта."Пятнадцатого декабря самолет, следовавший по маршруту Екатеринбург-Москва (Домодедово), совершил посадку в Международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова. Командир воздушного судна запросил посадку по причине ухудшения самочувствия пассажира", - сообщили в пресс-службе аэропорта.Сотрудники аэропорта вызвали машину скорой медицинской помощи. После приземления самолета пассажира госпитализировали в одну из больниц города. "В настоящее время самолет вылетел в пункт назначения", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20211116/samolet-1759243148.html

екатеринбург

москва

нижний новгород

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происшествия, екатеринбург, москва, домодедово (аэропорт), нижний новгород, новости - туризм