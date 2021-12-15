Россия рассчитывает на интерес США к гарантиям безопасности, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: Россия рассчитывает на интерес США к идее о гарантиях безопасности
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что США проявят практический интерес к идее РФ о гарантиях безопасности, посмотрит, что скажет на встречах в Москве помощник госсекретаря Карен Донфрид, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Донфрид в ходе визита в Москву проведет встречи с Рябковым и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Ранее Рябков заявил РИА Новости, что в Москве представят ей логику и конкретику российской идеи о гарантиях безопасности.
"Мы послушаем, что они нам скажут, в какой форме. Мы рассчитываем все же, что будет проявлен практический интерес и не произойдет всплеска негатива, который по многим российским предложениям наблюдался в прошлом", - сказал Рябков.
Седьмого декабря лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей, Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
На следующий день Байден сообщил, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По его словам, будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
В МИД РФ позже заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности в конкретный промежуток времени, она внесет комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности в рамках подготовки к новому раунду диалога по стратегической стабильности с США.
Как заявил ранее РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.