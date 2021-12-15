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https://ria.ru/20211215/rossiya-kitay-1763849312.html
В США напряглись из-за переговоров Путина и Си Цзиньпина
NYT: у США может быть много союзников, но у России есть Китай - РИА Новости, 15.12.2021
В США напряглись из-за переговоров Путина и Си Цзиньпина
На "Саммите за демократию", организованном Джо Байденом, собралось более сотни разных стран, однако не нашлось места для России, Китая и нескольких других... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:45
2021-12-15T16:44
в мире
олимпийские игры
сша
москва
владимир путин
джо байден
си цзиньпин
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На "Саммите за демократию", организованном Джо Байденом, собралось более сотни разных стран, однако не нашлось места для России, Китая и нескольких других государств, пишет The New Yotk Times.В то де время, как отмечают журналисты американской газеты, Пекин и Москва мало потеряли от неучастия, поскольку у них сложились крепкие дружественные отношения.Заявление Владимира Путина о присутствии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, по мнению авторов статьи, контрастирует с решением Байдена бойкотировать состязания. Позиция китайского лидера Си Цзиньпина, в свою очередь, раскрывает отношение Китая к попыткам США "подружиться" с другими государствами против геополитических соперников."Господин Си сказал, что две страны "защищают истинное значение демократии и прав человека", согласно русскому переводу их высказываний, прозвучавших в начале виртуального саммита. Это послание, по-видимому, должно было контрастировать с "Саммитом за демократию", который Байден организовал на прошлой неделе", — считают авторы материала.Видеовстреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, состоявшаяся сегодня, продлилась полтора часа. В открытой части беседы лидеры обсудили двусторонний диалог и вскользь коснулись международной повестки.Стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в столице Китая. После вступительных слов переговоры продолжились в закрытом режиме.
https://ria.ru/20211215/zerno-1763840726.html
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сша
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в мире, олимпийские игры, сша, москва, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, россия
14:45 15.12.2021 (обновлено: 16:44 15.12.2021)
 
NYT: у США может быть много союзников, но у России есть Китай

NYT: встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина — сильный ответ на "Саммит за демократию"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На "Саммите за демократию", организованном Джо Байденом, собралось более сотни разных стран, однако не нашлось места для России, Китая и нескольких других государств, пишет The New Yotk Times.
В то де время, как отмечают журналисты американской газеты, Пекин и Москва мало потеряли от неучастия, поскольку у них сложились крепкие дружественные отношения.
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
14:11
Путин и Си Цзиньпин обсудили тему экспорта российского зерна в Китай
Заявление Владимира Путина о присутствии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, по мнению авторов статьи, контрастирует с решением Байдена бойкотировать состязания. Позиция китайского лидера Си Цзиньпина, в свою очередь, раскрывает отношение Китая к попыткам США "подружиться" с другими государствами против геополитических соперников.
"Господин Си сказал, что две страны "защищают истинное значение демократии и прав человека", согласно русскому переводу их высказываний, прозвучавших в начале виртуального саммита. Это послание, по-видимому, должно было контрастировать с "Саммитом за демократию", который Байден организовал на прошлой неделе", — считают авторы материала.
Видеовстреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, состоявшаяся сегодня, продлилась полтора часа. В открытой части беседы лидеры обсудили двусторонний диалог и вскользь коснулись международной повестки.
Стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в столице Китая. После вступительных слов переговоры продолжились в закрытом режиме.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
14:19
Путин и Си Цзиньпин обсудили идею подготовки саммита "пятерки" Совбеза ООН
 
В миреОлимпийские игрыСШАМоскваВладимир ПутинДжо БайденСи ЦзиньпинРоссия
 
 
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