https://ria.ru/20211215/rossiya-kitay-1763849312.html

В США напряглись из-за переговоров Путина и Си Цзиньпина

NYT: у США может быть много союзников, но у России есть Китай - РИА Новости, 15.12.2021

В США напряглись из-за переговоров Путина и Си Цзиньпина

На "Саммите за демократию", организованном Джо Байденом, собралось более сотни разных стран, однако не нашлось места для России, Китая и нескольких других... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:45

2021-12-15T14:45

2021-12-15T16:44

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На "Саммите за демократию", организованном Джо Байденом, собралось более сотни разных стран, однако не нашлось места для России, Китая и нескольких других государств, пишет The New Yotk Times.В то де время, как отмечают журналисты американской газеты, Пекин и Москва мало потеряли от неучастия, поскольку у них сложились крепкие дружественные отношения.Заявление Владимира Путина о присутствии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, по мнению авторов статьи, контрастирует с решением Байдена бойкотировать состязания. Позиция китайского лидера Си Цзиньпина, в свою очередь, раскрывает отношение Китая к попыткам США "подружиться" с другими государствами против геополитических соперников."Господин Си сказал, что две страны "защищают истинное значение демократии и прав человека", согласно русскому переводу их высказываний, прозвучавших в начале виртуального саммита. Это послание, по-видимому, должно было контрастировать с "Саммитом за демократию", который Байден организовал на прошлой неделе", — считают авторы материала.Видеовстреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, состоявшаяся сегодня, продлилась полтора часа. В открытой части беседы лидеры обсудили двусторонний диалог и вскользь коснулись международной повестки.Стороны выразили надежду на личную встречу в феврале и совместное участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в столице Китая. После вступительных слов переговоры продолжились в закрытом режиме.

https://ria.ru/20211215/zerno-1763840726.html

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в мире, олимпийские игры, сша, москва, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, россия