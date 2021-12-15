https://ria.ru/20211215/rosnano-1763766311.html

РБК: "Роснано" потребовала признать недействительными договоры с банками

РБК: "Роснано" потребовала признать недействительными договоры с банками - РИА Новости, 15.12.2021

РБК: "Роснано" потребовала признать недействительными договоры с банками

Компания "Роснано" направила трем банкам досудебные претензии о признании недействительными кредитных договоров с ними, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T03:13

2021-12-15T03:13

2021-12-15T10:11

экономика

совкомбанк

промсвязьбанк

роснано

антон силуанов

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Компания "Роснано" направила трем банкам досудебные претензии о признании недействительными кредитных договоров с ними, сообщает РБК со ссылкой на соответствующие документы и источник."АО "Роснано" полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом", — приводит агентство содержание документов.Компания ссылается на статьи Гражданского кодекса, которые "обязывают стороны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга".По данным РБК, бумаги направлены в адрес Совкомбанка, Промсвязьбанка и банка "Ак Барс", наличие претензий подтвердили два близких к банкам источника. Один из собеседников агентства назвал требования "Роснано" "нелогичными", так как компания продолжает исполнять свои обязательства, другой охарактеризовал документ как "формальный", поскольку, по его словам, переговоры о реструктуризации были начаты задолго до отправки претензии.В середине ноября в "Роснано" заявили, что провели с кредиторами встречу по поводу реструктуризации задолженности. Там отмечали, что накопленный непропорциональный долг и нынешняя финансовая модель требуют корректировок, но пообещали избежать наиболее негативных сценариев.Глава Минфина Антон Силуанов выразил уверенность, что стороны придут к устраивающему всех компромиссу. По его словам, обязательства, обеспеченные госгарантиями, будут выполняться, а работа "Роснано" находится под контролем правительства. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит угроз для финансовой стабильности из-за долгов компании.Как накануне сообщили в "Роснано", компания продолжает переговоры с ключевыми кредиторами для урегулирования вопроса с погашением исторически сформированных долговых обязательств.

https://ria.ru/20211201/rosnano-1761637707.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/1760368391.html

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экономика, совкомбанк, промсвязьбанк, роснано, антон силуанов, эльвира набиуллина