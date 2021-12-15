03:13 15.12.2021 (обновлено: 10:11 15.12.2021)
РБК: "Роснано" потребовала признать недействительными договоры с банками
РБК: "Роснано" направила трем банкам претензии о недействительности кредитных договоров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве
"АО "Роснано" полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом", — приводит агентство содержание документов.
Компания ссылается на статьи Гражданского кодекса, которые "обязывают стороны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга".
По данным РБК, бумаги направлены в адрес Совкомбанка, Промсвязьбанка и банка "Ак Барс", наличие претензий подтвердили два близких к банкам источника. Один из собеседников агентства назвал требования "Роснано" "нелогичными", так как компания продолжает исполнять свои обязательства, другой охарактеризовал документ как "формальный", поскольку, по его словам, переговоры о реструктуризации были начаты задолго до отправки претензии.
1 декабря, 13:57"Роснано" погасило облигации на 4,5 миллиарда рублей
В середине ноября в "Роснано" заявили, что провели с кредиторами встречу по поводу реструктуризации задолженности. Там отмечали, что накопленный непропорциональный долг и нынешняя финансовая модель требуют корректировок, но пообещали избежать наиболее негативных сценариев.
Глава Минфина Антон Силуанов выразил уверенность, что стороны придут к устраивающему всех компромиссу. По его словам, обязательства, обеспеченные госгарантиями, будут выполняться, а работа "Роснано" находится под контролем правительства. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит угроз для финансовой стабильности из-за долгов компании.
Как накануне сообщили в "Роснано", компания продолжает переговоры с ключевыми кредиторами для урегулирования вопроса с погашением исторически сформированных долговых обязательств.
23 ноября, 16:04Прямой эфирГигадолги "Роснано". Чему учит история