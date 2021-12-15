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"Авито" стал лидером мирового рейтинга сайтов объявлений Similar Web
"Авито" стал лидером мирового рейтинга сайтов объявлений Similar Web - РИА Новости, 15.12.2021
"Авито" стал лидером мирового рейтинга сайтов объявлений Similar Web
Российская онлайн-платформа "Авито" по итогам ноября заняла первое место в мировом рейтинге наиболее посещаемых сайтов объявлений по версии аналитической... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:05
2021-12-15T18:05
2021-12-15T18:05
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российская онлайн-платформа "Авито" по итогам ноября заняла первое место в мировом рейтинге наиболее посещаемых сайтов объявлений по версии аналитической системы Similar Web, сообщает компания.По данным Similar Web, общее число посещений сайта в ноябре составило 279,6 миллиона. Среднее количество времени, которое пользователи "Авито" проводили на платформе за одно посещение в ноябре, составило 11 минут, за это время они успевали посетить 11,72 страницы с объявлениями.По результатам ноября "Авито" обошел предыдущего фаворита рейтинга - американский Craigslist, а также французский Leboncoin, который сохранил за собой третью строчку в рейтинге.В мировом рейтинге e-commerce and shopping "Авито" занял 14-ю строчку с лучшими показателями по поведенческим метрикам (отказы и глубина сессий) среди российских маркетплейсов.Как отметили в компании, "Авито" лидирует также по общему числу публикаций - сегодня на сайте размещено более 86 миллионов активных объявлений.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости компаний - экономика, россия, авито
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости
. Российская онлайн-платформа "Авито
" по итогам ноября заняла первое место в мировом рейтинге наиболее посещаемых сайтов объявлений по версии аналитической системы Similar Web, сообщает компания.
По данным Similar Web, общее число посещений сайта в ноябре составило 279,6 миллиона. Среднее количество времени, которое пользователи "Авито" проводили на платформе за одно посещение в ноябре, составило 11 минут, за это время они успевали посетить 11,72 страницы с объявлениями.
По результатам ноября "Авито" обошел предыдущего фаворита рейтинга - американский Craigslist, а также французский Leboncoin, который сохранил за собой третью строчку в рейтинге.
В мировом рейтинге e-commerce and shopping "Авито" занял 14-ю строчку с лучшими показателями по поведенческим метрикам (отказы и глубина сессий) среди российских маркетплейсов.
Как отметили в компании, "Авито" лидирует также по общему числу публикаций - сегодня на сайте размещено более 86 миллионов активных объявлений.