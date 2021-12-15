https://ria.ru/20211215/reyting-1763912717.html

"Авито" стал лидером мирового рейтинга сайтов объявлений Similar Web

"Авито" стал лидером мирового рейтинга сайтов объявлений Similar Web - РИА Новости, 15.12.2021

"Авито" стал лидером мирового рейтинга сайтов объявлений Similar Web

Российская онлайн-платформа "Авито" по итогам ноября заняла первое место в мировом рейтинге наиболее посещаемых сайтов объявлений по версии аналитической... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:05

2021-12-15T18:05

2021-12-15T18:05

новости компаний - экономика

россия

авито

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763912913_0:249:3072:1976_1920x0_80_0_0_e7cd9176222a34b54e35850db90b0205.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российская онлайн-платформа "Авито" по итогам ноября заняла первое место в мировом рейтинге наиболее посещаемых сайтов объявлений по версии аналитической системы Similar Web, сообщает компания.По данным Similar Web, общее число посещений сайта в ноябре составило 279,6 миллиона. Среднее количество времени, которое пользователи "Авито" проводили на платформе за одно посещение в ноябре, составило 11 минут, за это время они успевали посетить 11,72 страницы с объявлениями.По результатам ноября "Авито" обошел предыдущего фаворита рейтинга - американский Craigslist, а также французский Leboncoin, который сохранил за собой третью строчку в рейтинге.В мировом рейтинге e-commerce and shopping "Авито" занял 14-ю строчку с лучшими показателями по поведенческим метрикам (отказы и глубина сессий) среди российских маркетплейсов.Как отметили в компании, "Авито" лидирует также по общему числу публикаций - сегодня на сайте размещено более 86 миллионов активных объявлений.

https://ria.ru/20211209/avito-1763032210.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, россия, авито