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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20211215/remont-1763930538.html
Поморье получит 1,6 млрд рублей на ремонт школ в муниципалитетах
Поморье получит 1,6 млрд рублей на ремонт школ в муниципалитетах - РИА Новости, 15.12.2021
Поморье получит 1,6 млрд рублей на ремонт школ в муниципалитетах
Архангельская область получит 1,6 миллиарда рублей на программу капитального ремонта школ, сообщает пресс-служба областного Собрания депутатов. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:04
2021-12-15T19:04
архангельская область
общество
архангельская область
жкх
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 дек – РИА Новости. Архангельская область получит 1,6 миллиарда рублей на программу капитального ремонта школ, сообщает пресс-служба областного Собрания депутатов.Как сообщалось на Координационном совете глав представительных органов муниципальных образований Поморья, средства будут выделены на капремонт 26 объектов в 13 муниципалитетах области.Первый из трех этапов программы будет реализован в 2022-2023 годах, сейчас органы местного самоуправления формируют перечни работ, а также начинают подготовку к проведению аукционов и заключению контрактов.
https://ria.ru/20211213/subsidiya-1763533480.html
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общество, архангельская область, жкх
19:04 15.12.2021
 

Поморье получит 1,6 млрд рублей на ремонт школ в муниципалитетах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 дек – РИА Новости. Архангельская область получит 1,6 миллиарда рублей на программу капитального ремонта школ, сообщает пресс-служба областного Собрания депутатов.
Как сообщалось на Координационном совете глав представительных органов муниципальных образований Поморья, средства будут выделены на капремонт 26 объектов в 13 муниципалитетах области.
"В следующем году область начнет реализацию масштабной программы по капитальному ремонту образовательных организаций. Региону на эти цели из федерального бюджета планируется выделить 1,6 миллиарда рублей – это самый большой объем средств на Северо-Западе. Это серьезная ответственность. Но важно, чтобы это был не просто ремонт, а комплексные изменения образовательных организаций. При этом необходимо чтобы при формировании муниципальных бюджетов были предусмотрены средства, которые могут понадобиться на дополнительные виды работ, – подчеркнула председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
Первый из трех этапов программы будет реализован в 2022-2023 годах, сейчас органы местного самоуправления формируют перечни работ, а также начинают подготовку к проведению аукционов и заключению контрактов.
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