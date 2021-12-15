Поморье получит 1,6 млрд рублей на ремонт школ в муниципалитетах

"В следующем году область начнет реализацию масштабной программы по капитальному ремонту образовательных организаций. Региону на эти цели из федерального бюджета планируется выделить 1,6 миллиарда рублей – это самый большой объем средств на Северо-Западе. Это серьезная ответственность. Но важно, чтобы это был не просто ремонт, а комплексные изменения образовательных организаций. При этом необходимо чтобы при формировании муниципальных бюджетов были предусмотрены средства, которые могут понадобиться на дополнительные виды работ, – подчеркнула председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.