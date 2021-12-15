08:18 15.12.2021 (обновлено: 08:19 15.12.2021)
Нарышкин: СВР занимается более важными делами, чем сведение счетов
Глава СВР Нарышкин: разведка занимается более важными делами, чем сведение счетов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ в условиях нарастания геополитической напряженности сосредоточена на проведении более значимых для безопасности России операций, чем сведение счетов с перебежчиками, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Однообразные и маловыдающиеся" биографии предателей, при всей их поучительности, дают слишком скудный материал для того, чтобы сделать обоснованные выводы о методах работы современной разведки, отсюда появляются различные домыслы и фантазии, в том числе вокруг "дела Скрипалей", отметил Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.
"Придется разочаровать любителей шпионских романов: в условиях нарастания геополитической напряжённости Служба внешней разведки России сосредоточена на проведении более значимых с точки зрения национальной безопасности операций, чем сведение счетов с вышедшими в тираж перебежчиками", - сказал Нарышкин.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 4 июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.