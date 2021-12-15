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Нарышкин: СВР занимается более важными делами, чем сведение счетов
Нарышкин: СВР занимается более важными делами, чем сведение счетов - РИА Новости, 15.12.2021
Нарышкин: СВР занимается более важными делами, чем сведение счетов
Служба внешней разведки РФ в условиях нарастания геополитической напряженности сосредоточена на проведении более значимых для безопасности России операций, чем... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:18
2021-12-15T08:19
сергей нарышкин
главное разведывательное управление рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ в условиях нарастания геополитической напряженности сосредоточена на проведении более значимых для безопасности России операций, чем сведение счетов с перебежчиками, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."Однообразные и маловыдающиеся" биографии предателей, при всей их поучительности, дают слишком скудный материал для того, чтобы сделать обоснованные выводы о методах работы современной разведки, отсюда появляются различные домыслы и фантазии, в том числе вокруг "дела Скрипалей", отметил Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 4 июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20211215/razvedka-1763772945.html
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сергей нарышкин, главное разведывательное управление рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
08:18 15.12.2021 (обновлено: 08:19 15.12.2021)
 
Нарышкин: СВР занимается более важными делами, чем сведение счетов

Глава СВР Нарышкин: разведка занимается более важными делами, чем сведение счетов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ в условиях нарастания геополитической напряженности сосредоточена на проведении более значимых для безопасности России операций, чем сведение счетов с перебежчиками, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Однообразные и маловыдающиеся" биографии предателей, при всей их поучительности, дают слишком скудный материал для того, чтобы сделать обоснованные выводы о методах работы современной разведки, отсюда появляются различные домыслы и фантазии, в том числе вокруг "дела Скрипалей", отметил Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 08:11
Нарышкин рассказал, как разведка отказалась от термина "главный противник"
"Придется разочаровать любителей шпионских романов: в условиях нарастания геополитической напряжённости Служба внешней разведки России сосредоточена на проведении более значимых с точки зрения национальной безопасности операций, чем сведение счетов с вышедшими в тираж перебежчиками", - сказал Нарышкин.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 4 июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Задержанный сотрудниками ФСБ агент украинской спецслужбы - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 12:21Сказано в эфире
Ветеран "Альфы" о задержанных шпионах: вербовка на Украине – очень легкая
 
Сергей НарышкинГлавное разведывательное управление РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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