https://ria.ru/20211215/razrabotka-1763785749.html

"Банк технологий" пополнился 80 новыми решениями

"Банк технологий" пополнился 80 новыми решениями - РИА Новости, 15.12.2021

"Банк технологий" пополнился 80 новыми решениями

Реестр технологических решений для промышленников "Банк технологий" в этом году пополнился 80 новыми разработками, общее число которых достигло 117, сообщает... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:37

2021-12-15T10:37

2021-12-15T10:37

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Реестр технологических решений для промышленников "Банк технологий" в этом году пополнился 80 новыми разработками, общее число которых достигло 117, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Банк технологий" был запущен Агентством промышленного развития Москвы, подведомственном ДИПП, в сентябре 2020 года. Проект позволяет предприятиям найти передовые разработки для оптимизации производства, а разработчикам – расширить сотрудничество с бизнесом."К проекту в этом году присоединились 49 разработчиков. Среди новых разработок к программному обеспечению для цифровизации процессов относятся 58 решений, аппаратному обеспечению – 12 решений, вспомогательному оборудованию – 10 решений. Так, например, большой потенциал для применения на промпредприятиях имеют программно-аппаратные комплексы промышленного интернета вещей, системы автоматизации складских операций, промышленные роботы, современные системы управления процессами", - рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.В числе решений, пополнивших "Банк технологий" в 2021 году – платформа компьютерного зрения для контроля технологических операций. Она разработана для таких отраслей как машиностроение, металлургия, пищевая промышленность, энергетика, а также для сфер строительства и транспорта. Алгоритмы платформы позволяют осуществлять непрерывный визуальный контроль за качеством производства и готовой продукции, соблюдением технологического процесса и мер по охране труда, а также исполнение санитарно-эпидемиологических ограничений.Еще одной новинкой "Банка технологий" стала система бесконтактной идентификации человека по венам ладони. Устройство считывает венозный рисунок на расстоянии 3-9 сантиметров. Решение позволит организовать на предприятии эффективную систему доступа к служебным помещениям, защитить конфиденциальную информацию, контролировать перемещение персонала в здании, а также вести учет рабочего времени.Для компаний, идущих по пути реализации ESG-повестки и придерживающихся стратегии устойчивого развития, Банк предлагает платформу для мониторинга и компенсации экологического следа. Решение также позволяет управлять кампанией по компенсации экологического следа, а также формировать отчетность по мониторингу выбросов парниковых газов.Заявку на включение решения в "Банк технологий" компания-разработчик может оставить на сайте Агентства промышленного развития Москвы в специальном разделе. В результате она получит доступ к информации о потребностях промышленных предприятий города в цифровизации и реальную возможность расширить рынки сбыта своей продукции. В свою очередь, заявку на подбор технологического решения может оставить любое промышленное предприятие, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211203/zavod-1761980471.html

https://ria.ru/20211206/rabota-1762366347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, москва, александр прохоров