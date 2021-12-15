https://ria.ru/20211215/ranenie-1763797641.html
В Москве задержали мужчину, ранившего курьера ножом в шею, сообщил источник
В Москве задержали мужчину, ранившего курьера ножом в шею, сообщил источник - РИА Новости, 15.12.2021
В Москве задержали мужчину, ранившего курьера ножом в шею, сообщил источник
Московская полиция задержала мужчину, ранившего ножом в шею курьера: это уроженец Кузбасса, в момент преступления бывший пьяным, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:14
2021-12-15T11:14
2021-12-15T11:23
происшествия
кемеровская область
москва
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Московская полиция задержала мужчину, ранившего ножом в шею курьера: это уроженец Кузбасса, в момент преступления бывший пьяным, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах."По данному факту полицией был задержан уроженец Кемеровской области. На месте происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.После нападения его отвезли в ОВД "Выхино-Жулебино" по административной статье о появлении в пьяном виде в общественном месте. Параллельно был запущен процесс возбуждения уголовного дела, отметил собеседник агентства.Пострадавший доставлен в больницу имени Иноземцева с диагнозом колотая рана шеи, добавил источник. В каком состоянии он находится сейчас, информации нет.Нападение произошло накануне у автобусной остановки на Самаркандском бульваре – судя по видео из социальных сетей, нападению подвергся курьер "Яндекс.Еды", видна желтая курьерская сумка и следы крови.В пресс-службе "Яндекс.Еды" позднее сообщили, что ищут пострадавшего курьера и окажут ему помощь. По заявлению компании, курьеры-партнеры сервиса застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей и имеют право на бесплатную юридическую помощь.О мотивах нападения официально пока ничего не сообщается.
https://ria.ru/20211213/moskva-1763480782.html
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происшествия, кемеровская область, москва
11:14 15.12.2021 (обновлено: 11:23 15.12.2021)
В Москве задержали мужчину, ранившего курьера ножом в шею, сообщил источник
Источник: мужчиной, ранившим ножом курьера в Москве, оказался житель Кузбасса
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Московская полиция задержала мужчину, ранившего ножом в шею курьера: это уроженец Кузбасса, в момент преступления бывший пьяным, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
"По данному факту полицией был задержан уроженец Кемеровской области
. На месте происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.
После нападения его отвезли в ОВД "Выхино-Жулебино" по административной статье о появлении в пьяном виде в общественном месте. Параллельно был запущен процесс возбуждения уголовного дела, отметил собеседник агентства.
Пострадавший доставлен в больницу имени Иноземцева с диагнозом колотая рана шеи, добавил источник. В каком состоянии он находится сейчас, информации нет.
Нападение произошло накануне у автобусной остановки на Самаркандском бульваре – судя по видео из социальных сетей, нападению подвергся курьер "Яндекс.Еды", видна желтая курьерская сумка и следы крови.
В пресс-службе "Яндекс.Еды" позднее сообщили, что ищут пострадавшего курьера и окажут ему помощь. По заявлению компании, курьеры-партнеры сервиса застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей и имеют право на бесплатную юридическую помощь.
О мотивах нападения официально пока ничего не сообщается.