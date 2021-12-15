https://ria.ru/20211215/ranenie-1763797641.html

В Москве задержали мужчину, ранившего курьера ножом в шею, сообщил источник

В Москве задержали мужчину, ранившего курьера ножом в шею, сообщил источник - РИА Новости, 15.12.2021

В Москве задержали мужчину, ранившего курьера ножом в шею, сообщил источник

Московская полиция задержала мужчину, ранившего ножом в шею курьера: это уроженец Кузбасса, в момент преступления бывший пьяным, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T11:14

2021-12-15T11:14

2021-12-15T11:23

происшествия

кемеровская область

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756847003_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_9ea49b27e83dca9d321d417581f5535b.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Московская полиция задержала мужчину, ранившего ножом в шею курьера: это уроженец Кузбасса, в момент преступления бывший пьяным, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах."По данному факту полицией был задержан уроженец Кемеровской области. На месте происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.После нападения его отвезли в ОВД "Выхино-Жулебино" по административной статье о появлении в пьяном виде в общественном месте. Параллельно был запущен процесс возбуждения уголовного дела, отметил собеседник агентства.Пострадавший доставлен в больницу имени Иноземцева с диагнозом колотая рана шеи, добавил источник. В каком состоянии он находится сейчас, информации нет.Нападение произошло накануне у автобусной остановки на Самаркандском бульваре – судя по видео из социальных сетей, нападению подвергся курьер "Яндекс.Еды", видна желтая курьерская сумка и следы крови.В пресс-службе "Яндекс.Еды" позднее сообщили, что ищут пострадавшего курьера и окажут ему помощь. По заявлению компании, курьеры-партнеры сервиса застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей и имеют право на бесплатную юридическую помощь.О мотивах нападения официально пока ничего не сообщается.

https://ria.ru/20211213/moskva-1763480782.html

https://ria.ru/20211212/zaderzhanie-1763377866.html

кемеровская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область, москва