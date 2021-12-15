https://ria.ru/20211215/proisshestviya-1763796024.html

Выбор РИА Новости: главные происшествия 2021 года в России

Выбор РИА Новости: главные происшествия 2021 года в России - РИА Новости, 15.12.2021

Выбор РИА Новости: главные происшествия 2021 года в России

Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, трагическая гибель главы МЧС Евгения Зиничева, стрельба в учебных заведениях Казани и Перми, арест губернатора... РИА Новости, 15.12.2021

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происшествия

ногинск

пермь

валерий рашкин

ксения собчак

мария алехина

генеральная прокуратура рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, трагическая гибель главы МЧС Евгения Зиничева, стрельба в учебных заведениях Казани и Перми, арест губернатора Пензенской области и экс-замминистра просвещения определяли повестку криминальной хроники в России в 2021 году. Об этом и многом другом - в тематическом обзоре РИА Новости.51 жертва "Листвяжной"Утром 25 ноября взрыв метана унес 51 жизнь на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области: 46 горняков из 285, которые были на тот момент под землей, и пятерых из отправившихся им на выручку горноспасателей. Это самая крупная авария на предприятиях горнодобывающей отрасли за последние два года. Были предъявлены обвинения директору шахты, его двум подчиненным, а также двум инспекторам Ростехнадзора, они арестованы. Шахта "Листвяжная" выплатит семьям погибших и пострадавшим около 300 миллионов рублей.Во время поисковых работ в шахте был обнаружен считавшийся погибшим горноспасатель Александр Заковряшин. Он рассказал, что продержался почти сутки благодаря тому, что попал на свежую струю воздуха, где у него была возможность отлежаться и набраться сил для движения наверх.Инициированные Генпрокуратурой проверки в сжатые сроки выявили сотни нарушений на шахтах Кузбасса. Глава ведомства Игорь Краснов анонсировал, что масштабные проверки пройдут в 10 угледобывающих регионах России. Президент Владимир Путин отметил, что причиной аварии на "Листвяжной" стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты, но подчеркнул, что никаких огульных обвинений и "наездов" никто допускать не будет.Последние учения ЗиничеваВозглавлявший МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября на межведомственных учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва и разбившегося насмерть. Кинематографист прибыл в Норильск, чтобы выбрать локацию для съемок документального фильма о развитии Арктики и Севморпути.Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. На следующий день после гибели Путин присвоил ему звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.Зиничева похоронили в Петербурге. В тот день в 17.00 мск во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях МЧС выстроились личный состав и специальная техника, на которой включили проблесковые маячки и сирены в память о нем.Врио главы МЧС России стал Александр Чуприян, занимавший должность первого заместителя министра.В октябре на телеканале "Спас" состоялся показ документального фильма "Зиничев. За други своя", повествующего о жизни и работе министра. О его справедливости, силе духа и заботе об окружающих рассказали близкие и коллеги Зиничева. Кроме того, его образ увековечили на новой станции метро "Давыдково" в Москве.Погорела на госконтрактахВ конце сентября стало известно, что экс-замминистра просвещения и на тот момент вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, выделенных из бюджета в рамках федерального проекта "Учитель года". К ней пришли с обысками, Ракова на какое-то время пропала, но потом объявилась – и была арестована.Среди фигурантов дела - ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев. Только его миновала участь оказаться в СИЗО. Впрочем, недолго – невзирая на недавно перенесенную операцию на сердце, суд удовлетворил представление прокуратуры и перевел ректора "Шанинки" под стражу.На встрече с членами президентского Совета по правам человека Путин, говоря о Зуеве, отметил, что нет необходимости держать его за решеткой по тем составам, которые ему вменяются. На следующий день член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что адвокаты направили ходатайство выпустить Зуева под подписку о невыезде следователю – в его власти самолично принять такое решение.Пензенский коррупционер Белозерцев и его аптекарь ШпигельВ конце марта силовики задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, крупного бизнесмена Бориса Шпигеля - главу фармацевтической компании "Биотэк", его жену и еще трех фигурантов дела о взятках за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.Белозерцева, который, по версии следствия, получил взяток в виде подарков и услуг на 31 миллион рублей, вскоре уволили с поста губернатора. Все шестеро были арестованы в Москве.Стрельба в Казани и ПермиВ Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: бывший ученик гимназии №147 Ильназ Галявиев при входе в школу сначала взорвал самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу. Погибли 7 детей и две учительницы. Оружие на него было официально зарегистрировано.Учителя, чтобы уберечь школьников, забаррикадировали двери в классы, а дети попрятались под парты. Как выяснилось, в школе не было охраны – договор с ЧОП не был продлен, поэтому на входе в гимназию работал лишь вахтер. Однако именно он успел нажать тревожную кнопку для вызова правоохранителей.Галявиева задержали, психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. СК обвинил юношу в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушении на убийство, изготовлении взрывного устройства, умышленном повреждении имущества. Ему грозит пожизненный срок.А 20 сентября в Пермском государственном университете открыл огонь из ружья, тоже купленного на законных основаниях, студент Тимур Бекмансуров, были убиты шесть человек. Задержать юношу смогли прибывшие на место ЧП два сотрудника полиции, обоих потом наградили и повысили.Бекмансуров, который при задержании был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по ампутации части ноги. После его отправили в СИЗО, а затем – в Петербург для прохождения стационарной судебно-психиатрической экспертизы.Стрельба в МФЦСергей Глазов, бывший сотрудник Службы внешней разведки, уволенный в 2009 году в звании подполковника, 7 декабря пришел в МФЦ на юго-востоке Москвы за паспортом. На входе администратор попросил его надеть медицинскую маску, на что мужчина ответил отказом, возник конфликт, и Глазов открыл стрельбу. Погибли администратор и охранник, еще несколько человек, включая 10-летнюю девочку, были ранены. Задержать преступника смог безоружный старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, который работал в подразделении по вопросам миграции в здании МФЦ.По предварительным данным, Глазов переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов, валюта на 3 миллиона рублей, а также различные инструменты, включая болгарку. На учете в специализированных учреждениях он не состоял. Мужчину обвинили в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и арестовали.Несогласованные акции и ликвидация ФБК*Возвращение Алексея Навального из Германии, его арест и судебный процесс по замене условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный, на чем настаивала ФСИН из-за нарушений блогером требований испытательного срока, привели к протестам в крупных российских городах. Несогласованные акции прошли 23 и 31 января и 2 февраля, по их итогам только в столице, по данным Мосгорсуда, было составлено свыше 5,7 тысячи административных протоколов, по ним были арестованы порядка 1250 человек.Помимо административных, были возбуждены и уголовные дела: о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Среди тех, кому вынесены приговоры, соратники Навального Любовь Соболь и Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, муниципальные депутаты - по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил им, по большей части, назначено ограничение свободы на 1-1,5 года. Реальные сроки получали фигуранты дел по статье о насилии в отношении представителя власти.Также несогласованные акции в поддержку Навального состоялись 21 апреля, но и задержаний, и участвующих в них было заметно меньше, да и в целом прошли они спокойнее.Тогда же, в апреле, столичная прокуратура подала иск о признании экстремистскими связанных с Навальным организаций. В итоге деятельность в РФ "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*), "Фонда защиты прав граждан"* и "Штабов Навального"* суд запретил как экстремистскую, и они были ликвидированы.В августе стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении нескольких сотрудников ФБК*. По данным СК, Навальный, намереваясь изменить основы конституционного строя, подорвать общественную безопасность и государственную целостность России, создал экстремистское сообщество и руководил им, по этому же делу проходят его ближайшие соратники Леонид Волков и Иван Жданов.Волков также является фигурантом дела о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, опасные для их жизни – как считают в СК, он через соцсети призывал подростков участвовать в несогласованных митингах, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии. Волков заочно арестован.Крушения самолетов и падения вертолетовЛетевший из Петропавловска-Камчатского самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана 6 июля. На борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, все они погибли. Официально причины крушения пока не названы; по словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, аэропорт Паланы оснастят более совершенной техникой.Два схожих авиаинцидента произошли с легкомоторными самолетами L-410, которые поднялись в воздух со спортсменами-парашютистами. В июле в Промышленновском районе Кемеровской области при жесткой посадке погибли два пилота и два парашютиста-инструктора, остальные 15 человек пострадали, один из них позже умер в больнице. В октябре в Мензелинском районе Татарстана погибли 16 человек, шестерым удалось спастись. После этого в Генпрокуратуре заявили, что нужно менять принципы контроля за экстремальными видами спорта - вопрос находится на рассмотрении в правительстве России.На Камчатке 12 августа упал в озеро вертолет Ми-8 с туристами. Крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника, на борту были три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Вертолет вытащили из воды 6 сентября. По предварительной версии, Ми-8 задел кроны деревьев и упал. Власти края заявили, что планируют сократить вертолетные перевозки, а директор заповедника сообщил, что учреждение не сможет полностью отказаться от таких туров.В Подмосковье 17 августа потерпел катастрофу первый опытный образец самолета Ил-112В. Погибли два летчика и бортинженер. Предварительная причина - пожар с последующим отказом правого двигателя, когда самолет находился на малых высоте и скорости. Экипаж был посмертно награжден орденами мужества. В ОАК после крушения заявили о приостановке испытательных полетов пассажирского лайнера Ил-114-300, так как самолеты оборудованы схожими двигателями.В Иркутской области 12 сентября самолет L-410 авиакомпании "Сила", на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в тайге. Авария произошла в четырех километрах от села Казачинское, куда и направлялся борт из Иркутска. В результате крушения четыре человека погибли, 12 пострадали.Третьего ноября самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от аэропорта. На борту находились девять человек – граждане России, Белоруссии и Украины. Останки всех погибших, а также два "черных ящика" обнаружены на месте авиакатастрофы.Взрывы газаВ 2021 году в России произошло 27 крупных происшествий, связанных со взрывами бытового газа в жилых домах. В результате этих ЧП 21 человек погиб, 92 пострадали. Самые серьезные инциденты случились в Подмосковье и Татарстане.Так, 19 марта взрыв газа произошёл в девятиэтажке в подмосковных Химках, погибли четыре человека. Жильцы, временно переехавшие в гостиницы за счет властей, к концу августа смогли вернуться в свои квартиры после ремонта.Вечером 29 марта взрыв газовоздушной смеси в девятиэтажке в Зеленодольске в Татарстане привел к обрушению семи квартир на 7-8 этажах. Хозяин квартиры, где произошёл хлопок, погиб на месте, еще шесть человек пострадали. Одна из них позднее скончалась в больнице.Источник РИА Новости рассказал, что причиной ЧП могла стать попытка суицида 87-летнего хозяина квартиры, где произошел взрыв. В тот день его доставляли в психоневрологический диспансер с жалобами, что он злоупотребляет алкоголем, угрожает уничтожить жилье. Осматривавшая пенсионера врач не нашла оснований для госпитализации - ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следствие по делу не окончено.Утром 8 сентября в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа, обрушилась часть здания, семь человек погибли и еще 15 пострадали. Был арестован гендиректор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме. Восстановительные работы в здании должны завершиться к сентябрю 2022 года.Вечером 25 октября из-за взрыва газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей и хозяин квартиры, где произошел взрыв. Девушка 1999 года рождения позднее умерла в больнице. На хозяина жилья, умышленно, как полагает следствие, устроившего хлопок, завели дело, но 1 ноября он скончался.Взрыв пороха похоронил 17 человекВзрыв с последующим пожаром в цехе по производству пороха на заводе "Эластик" в Рязанской области произошел 22 октября, погибли 17 человек.Суд в Москве арестовал учредителя компании "Разряд", которой принадлежал цех, а также ее гендиректора. Им вменяется часть 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц)."Молдавский" побегГромкий побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре произошел 6 августа. Сбежавших было пятеро: четыре уроженца Молдавии, специализировавшиеся на кражах, и Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве в 2020 году "колбасного короля" Владимира Маругова.Позже выяснилось, что четверо заключенных, обвиняемых по одному уголовному делу, запланировали побег еще в СИЗО. Там же они нашли гаечный ключ и захватили его с собой в ИВС, где их не только поместили в одну камеру, но и подселили к ним Мавриди по его просьбе. Вечером они уговорили дежурного по ИВС не закрывать окошко в двери камеры – якобы для проветривания; вдобавок помощница дежурного ушла в комнату отдыха, вместо того чтобы находиться ночью у камер видеонаблюдения. Через открытую "кормушку" беглецы вскрыли гаечным ключом крепления замка и спокойно ушли.Четверо уроженцев Молдавии были задержаны в течение двух недель, впоследствии их осудили к срокам вплоть до 11 лет лишения свободы. Мавриди продержался на воле больше месяца, взяли его в Москве. Дело в отношении него находится на завершающей стадии.Два сотрудника ИВС в Истре, при попустительстве которых, по мнению следствия, произошел побег, были обвинены в превышении должностных полномочий. Дело уже направлено в суд.Чудовищное убийство девочки под ТюменьюЛетом россиян потрясло жестокое убийство 8-летней школьницы в Тюменской области. Девочка пропала 30 июня – ушла гулять и не вернулась. Были организованы масштабные поиски, но к тому моменту она уже была мертва. Ее тело нашли 19 августа в пакете на берегу озера.Вскоре задержали 40-летнего бывшего милиционера Виталия Бережного. Мужчина быстро признался в преступлении, его причастность также подтвердила экспертиза ДНК. По версии СК, пьяный Бережной встретил девочку на лестничной клетке и заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил. Чтобы скрыть преступление, он спрятал тело в коробку и отнес к озеру.После этого преступления в регион была направлена группа опытных следователей и криминалистов для расследования дела о безвестном исчезновении еще восьми детей в разное время.Десятичасовая перестрелка силовиков с пенсионеромВ конце марта в середине рабочего дня пенсионер Владимир Барданов забаррикадировался от силовиков, пришедших к нему с проверкой, в коттедже в подмосковном поселке Вешки: он начал отстреливаться и бросать гранаты. "Выкурить" его из дома на протяжении всего дня пытались несколько отрядов спецназа Росгвардии и полиция, но взять его живым не удалось – мужчина сгорел в собственной "крепости" заживо. Кроме того, один боец спецназа был ранен в ногу.На следующий день выяснилось, что у Барданова, помимо боевых гранат, пулеметов, автоматов и огромного количества патронов, был домашний зоопарк с тигром, медведем и крокодилом. При штурме они не пострадали и были переданы родственникам.В Росгвардии сообщили, что оружие ему было выдано по закону. Саму операцию отрядов СОБР и ОМОН, на протяжении десяти часов перестреливавшихся с пенсионером, там оценили как профессиональную, отметив, что "молниеносного" ее проведения не требовалось.Охота на депутатаКогда депутат-коммунист Валерий Рашкин выцеливал лося в Саратовской области, вряд ли он мог себе представить, что вскоре охоту поведут на него. Сперва народный избранник утверждал, что тушу нашел в лесу, но затем признался, что стрелял, не предполагая, что у друзей нет разрешения на охоту. Рашкин пообещал возместить причиненный ущерб природе и купить лосиху.Расследование же набирало ход, и после представления генпрокурора Краснова в Госдуме депутатскую неприкосновенность с Рашкина сняли, а Бастрыкин лично возбудил на него уголовное дело. Суд, избирая политику меру пресечения, запретил ему выходить из дома ночью, пользоваться связью и интернетом, а также охотиться. Рашкин заявил, что планирует продолжать депутатскую деятельность, пусть теперь это станет сложнее."Шашечки" до плохого довелиВ апреле блогер Эдвард Бил, известный провокационными пранками и опасной ездой на московских улицах, попал в аварию на Садовом кольце. Его спортивный автомобиль Audi RS 6 Avant вылетел на встречку, и в спровоцированном им массовом ДТП серьезно пострадала сотрудница аппарата Госдумы.Билу было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. Блогер выплатил компенсацию пострадавшей, в суде стороны заявили о примирении, но дело прекращено не было, и в итоге он получил два года ограничения свободы и трехлетний запрет садиться за руль.Пропаганда и провокацияБлогеры попадали в криминальную хронику часто из по разным поводам. В двух интервью Юрия Дудя на YouTube суд усмотрел пропаганду наркотиков, наказание – 100 тысяч рублей штрафа.Герой одного из этих выпусков рэпер Моргенштерн сам был вынужден раскошелиться на такую же сумму по аналогичному административному протоколу, а затем на него взъелся председатель СК Александр Бастрыкин, заявивший, что певец "торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях", и Моргенштерн счел за благо зиму встретить за границей.Иного рода неприятности случились у блогера из Таджикистана Руслана Бобиева. Провокационное фото с блондинкой в полицейской форме на фоне храма Василия Блаженного сперва потянуло на 10 суток административного ареста и штраф, а затем – на 10 месяцев колонии обоим за оскорбление чувств верующих; Бобиева в придачу вышлют из РФ.Осторожно, СобчакВ октябре телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП на горной трассе в Сочи, и пусть за рулем была не она, у правоохранителей появились к ней вопросы.Mercedes, в котором ехала Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, пассажирка которого погибла, а водитель-таксист попал в больницу. Собчак, в тот день спешившая в аэропорт, заявляла о полученных в аварии сотрясении мозга и многочисленных травмах, но подтвердить документально это не смогла.Обвиняемым по возбужденному уголовному делу стал водитель Mercedes, он признал вину в том, что выехал на встречную полосу. Собчак в числе прочих вызвали на допрос, где она отказалась подписывать документ о неразглашении данных предварительного расследования по делу, которое в данный момент продолжается.Реальные дела за поддельные сертификатыQR-коды для привитых от коронавируса или переболевших не могли не вызвать интереса мошенников. В Москве первые дела о подделке сертификатов были возбуждены в июне, а через полтора месяца в столице было изъято уже более 700 поддельных сертификатов о вакцинации, возбуждено более 60 уголовных дел.Впоследствии наравне с аферистами правоохранители начали ловить медсотрудников, пытающихся обмануть систему, внося ложные данные о вакцинации, а заодно подзаработать. Также полиция взялась за пользователей QR-кодов, которые, не сделав прививки, недоумевают, почему перестал работать их липовый сертификат.В октябре министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с фейковыми сертификатами о вакцинации в России стабилизировалась. В компании BI.ZONE заявили, что мошенники, напротив, активизировали размещение объявлений о продаже таких подделок.* Запрещенные в России экстремистские организации

https://ria.ru/20211214/shakhta-1763629285.html

https://ria.ru/20211201/zinichev-1761642742.html

ногинск

пермь

россия

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Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак 2021-12-15T11:11 true PT0M41S

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