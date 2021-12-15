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Умер один из первых советских экспертов по антибиотикам Николай Егоров
Умер один из первых советских экспертов по антибиотикам Николай Егоров - РИА Новости, 15.12.2021
Умер один из первых советских экспертов по антибиотикам Николай Егоров
Старейший сотрудник биофака Московского университета, легендарный профессор Николай Егоров умер на 101-м году жизни, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:32
2021-12-15T14:50
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Старейший сотрудник биофака Московского университета, легендарный профессор Николай Егоров умер на 101-м году жизни, сообщает пресс-служба вуза."14 декабря 2021 года на 101-м году ушел из жизни легендарный профессор Московского университета Николай Сергеевич Егоров. Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный профессор Московского университета, выдающийся микробиолог и биотехнолог, блестящий педагог и организатор образования", - говорится в сообщении.Николай Егоров – фронтовик, участник Великой Отечественной войны. После ранения и демобилизации связал свою жизнь с Московским университетом: в 1948 году окончил кафедру микробиологии, вскоре став одним из первых в СССР специалистов по антибиотикам, основателем научной школы по изучению продуцентов антибиотиков, а после – основоположником школы по изучению протеолитических ферментов направленного действия, образуемых микроорганизмами.В 1967–1988 годах Егоров был заместителем министра высшего и среднего образования СССР и одновременно заведовал кафедрой микробиологии. Он был одним из основателей Международного биотехнологического центра МГУ.
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общество, наука, ссср, биология, россия
14:32 15.12.2021 (обновлено: 14:50 15.12.2021)
 
Умер один из первых советских экспертов по антибиотикам Николай Егоров

Один из первых экспертов СССР по антибиотикам Николай Егоров скончался на 101-м году жизни

© Фото : МГУ имени М.В.ЛомоносоваНиколай Сергеевич Егоров
Николай Сергеевич Егоров - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : МГУ имени М.В.Ломоносова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Старейший сотрудник биофака Московского университета, легендарный профессор Николай Егоров умер на 101-м году жизни, сообщает пресс-служба вуза.
"14 декабря 2021 года на 101-м году ушел из жизни легендарный профессор Московского университета Николай Сергеевич Егоров. Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный профессор Московского университета, выдающийся микробиолог и биотехнолог, блестящий педагог и организатор образования", - говорится в сообщении.
© Фото : МГУ имени М.В.ЛомоносоваНиколай Егоров и Виктор Садовничий
Николай Егоров и Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : МГУ имени М.В.Ломоносова
Николай Егоров и Виктор Садовничий
Николай Егоров – фронтовик, участник Великой Отечественной войны. После ранения и демобилизации связал свою жизнь с Московским университетом: в 1948 году окончил кафедру микробиологии, вскоре став одним из первых в СССР специалистов по антибиотикам, основателем научной школы по изучению продуцентов антибиотиков, а после – основоположником школы по изучению протеолитических ферментов направленного действия, образуемых микроорганизмами.
В 1967–1988 годах Егоров был заместителем министра высшего и среднего образования СССР и одновременно заведовал кафедрой микробиологии. Он был одним из основателей Международного биотехнологического центра МГУ.
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