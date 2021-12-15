https://ria.ru/20211215/prodbezopasnost-1763935883.html
Путин поручил разработать меры поддержки отечественной селекции
Путин поручил разработать меры поддержки отечественной селекции - РИА Новости, 15.12.2021
Путин поручил разработать меры поддержки отечественной селекции
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры поддержки отечественной селекции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:37
2021-12-15T19:37
2021-12-15T20:15
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры поддержки отечественной селекции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Согласно перечню поручений, для реализации Доктрины продовольственной безопасности кабмин до 1 марта 2022 года должен определить список основных сельскохозяйственных культур и животных и плановые значения самообеспечения семенами и племенной продукцией по каждому из них на период до 2030 года.Президент также поручил до 1 апреля 2022 года подготовить доклад о мерах по сокращению рисков утраты исходного генетического материала основных видов сельскохозяйственных культур и животных и снижению зависимости отечественного АПК от импортных семян и племенной продукции. Далее такие доклады должны готовиться ежегодно.В те же сроки правительство должно представить предложения по дополнительной поддержке отечественной селекции для отдельных видов культур и животных, имеющих ключевое значение для продовольственной безопасности страны.Также до 1 апреля необходимо принять меры по актуализации программ подготовки научных и научно-педагогических кадров и разработать комплекс мер, чтобы обеспечить их взаимодействие с аграриями.
https://ria.ru/20211101/krizis-1757131840.html
https://ria.ru/20210331/matvienko-1603667990.html
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экономика, владимир путин, россия
19:37 15.12.2021 (обновлено: 20:15 15.12.2021)
Путин поручил разработать меры поддержки отечественной селекции
Путин поручил правительству разработать меры поддержки селекции для продбезопасности
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил правительству разработать меры поддержки отечественной селекции. Соответствующий документ опубликован на сайте
Кремля.
Согласно перечню поручений, для реализации Доктрины продовольственной безопасности кабмин до 1 марта 2022 года должен определить список основных сельскохозяйственных культур и животных и плановые значения самообеспечения семенами и племенной продукцией по каждому из них на период до 2030 года.
Президент также поручил до 1 апреля 2022 года подготовить доклад о мерах по сокращению рисков утраты исходного генетического материала основных видов сельскохозяйственных культур и животных и снижению зависимости отечественного АПК от импортных семян и племенной продукции. Далее такие доклады должны готовиться ежегодно.
В те же сроки правительство должно представить предложения по дополнительной поддержке отечественной селекции для отдельных видов культур и животных, имеющих ключевое значение для продовольственной безопасности страны.
Также до 1 апреля необходимо принять меры по актуализации программ подготовки научных и научно-педагогических кадров и разработать комплекс мер, чтобы обеспечить их взаимодействие с аграриями.