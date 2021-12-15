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Россия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД

Россия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД - РИА Новости, 15.12.2021

Россия призвала не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД

Россия призывает не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД в Вене, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ в организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T00:49

2021-12-15T00:49

2021-12-15T00:49

в мире

иран

вена

совет безопасности оон

дмитрий полянский

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ООН, 15 дек – РИА Новости. Россия призывает не накалять атмосферу вокруг переговоров по СВПД в Вене, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ в организации Дмитрий Полянский."В центре международного внимания сейчас переговорный процесс в Вене. Перед нашими коллегами там стоит непростая задача по возвращению реализации СВПД в изначально согласованные рамки. Нам нужно им помочь. Сделать это можно единственным способом – проявляя стратегическую выдержку и не накаляя атмосферу", - сказал Полянский.По его словам, это касается как всех участников СВПД, так и членов СБ ООН, а также соседей Ирана в регионе."Сейчас там (в Вене – ред.) идет нормальный дипломатический процесс. Мы все здесь с вами профессионалы, дипломаты. Все хорошо знаем, что согласование одной единственной формулировки может занять несколько дней, не говоря уже о комплексных многоуровневых договоренностях", - отметил Полянский."И это абсолютно нормально. Не надо пытаться подстегнуть этот процесс, как-то надавить на его участников извне. Уверен, что если они будут проявлять прагматичный и конструктивный подход, нацеленный на поиск баланса интересов, устраивающие всех развязки будут найдены", - добавил он.

https://ria.ru/20211214/sanktsii-1763757043.html

иран

вена

россия

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в мире, иран, вена, совет безопасности оон, дмитрий полянский, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия