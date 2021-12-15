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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211215/privivka-1763947416.html
Британия начнет повторно прививать подростков от коронавируса
Британия начнет повторно прививать подростков от коронавируса - РИА Новости, 15.12.2021
Британия начнет повторно прививать подростков от коронавируса
Великобритания с 20 декабря начнет ставить детям 12-15 лет вторую прививку от коронавируса, заявил премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T21:25
2021-12-15T21:31
распространение коронавируса
в мире
эдинбург (город)
уэльс
здоровье - общество
борис джонсон
северная ирландия
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 15 дек – РИА Новости. Великобритания с 20 декабря начнет ставить детям 12-15 лет вторую прививку от коронавируса, заявил премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции.Великобритания в сентябре начала вакцинацию подростков. Тогда правительство одобрило вакцинацию здоровых детей в возрасте от 12 до 15 лет одной дозой препарата Pfizer-BioNTech."С понедельника дети в возрасте от 12 до 15 лет могут записаться на повторный укол", - сказал Джонсон.Он заявил об успехах ревакцинации в Британии – по его словам, бустерную прививку в Англии получили более 45% взрослого населения.Премьер отметил, что темпы вакцинации быстро растут в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. По его словам, сегодня вечером состоится экстренная встреча кабинета министров с властями Эдинбурга, Кардиффа и Белфаста.Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что количество заболевших побьет рекорды в ближайшие несколько недель: "Я боюсь, что мы должны быть реалистами, что в ближайшие несколько недель будут побиты рекорды, поскольку показатели будут продолжать расти".По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 15 декабря в Великобритании за сутки зафиксированы 78,6 тысячи новых заражений (максимальный показатель за пандемию), в том числе 4,7 тысячи - "омикроном". Общее число заражений новым штаммом превысило 10 тысяч.Джонсон подтвердил 8 декабря, что Англия переходит к "плану Б" в связи с быстрым распространением "омикрона". Это означает, что людям рекомендуется работать дома, когда это возможно, и в большинстве закрытых помещений, в том числе кинотеатрах и театрах, обязателен масочный режим.Кроме того, с 14 декабря люди, которые полностью вакцинированы и идентифицированы как контактировавшие с носителем COVID-19, неделю должны проходить экспресс-тест каждый день, а любой, чей экспресс-тест дает положительный результат или у кого развиваются симптомы болезни, должен изолироваться и пройти ПЦР-тест для проверки результата.Если ПЦР окажется положительным, человек должен самоизолироваться на 10 дней со дня положительного экспресс-теста или появления симптомов. Непривитые люди, контактировавшие с носителем ковида, по-прежнему должны изолироваться в течение 10 дней.
https://ria.ru/20211207/otkaz-1762482942.html
https://ria.ru/20211030/koronavirus-1757006551.html
https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760582668.html
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в мире, эдинбург (город), уэльс, здоровье - общество, борис джонсон, северная ирландия, коронавирус covid-19, вакцинация, коронавирусы
21:25 15.12.2021 (обновлено: 21:31 15.12.2021)
 
Британия начнет повторно прививать подростков от коронавируса

Британия с 20 декабря начнет ставить детям 12-15 лет вторую прививку от коронавируса

© AP Photo / PA/Steve ParsonsЦентр вакцинации от коронавируса в Солсберийском соборе
Центр вакцинации от коронавируса в Солсберийском соборе - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / PA/Steve Parsons
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ЛОНДОН, 15 дек – РИА Новости. Великобритания с 20 декабря начнет ставить детям 12-15 лет вторую прививку от коронавируса, заявил премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции.
Великобритания в сентябре начала вакцинацию подростков. Тогда правительство одобрило вакцинацию здоровых детей в возрасте от 12 до 15 лет одной дозой препарата Pfizer-BioNTech.
"С понедельника дети в возрасте от 12 до 15 лет могут записаться на повторный укол", - сказал Джонсон.
Он заявил об успехах ревакцинации в Британии – по его словам, бустерную прививку в Англии получили более 45% взрослого населения.
Премьер отметил, что темпы вакцинации быстро растут в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. По его словам, сегодня вечером состоится экстренная встреча кабинета министров с властями Эдинбурга, Кардиффа и Белфаста.
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Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что количество заболевших побьет рекорды в ближайшие несколько недель: "Я боюсь, что мы должны быть реалистами, что в ближайшие несколько недель будут побиты рекорды, поскольку показатели будут продолжать расти".
По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 15 декабря в Великобритании за сутки зафиксированы 78,6 тысячи новых заражений (максимальный показатель за пандемию), в том числе 4,7 тысячи - "омикроном". Общее число заражений новым штаммом превысило 10 тысяч.
Джонсон подтвердил 8 декабря, что Англия переходит к "плану Б" в связи с быстрым распространением "омикрона". Это означает, что людям рекомендуется работать дома, когда это возможно, и в большинстве закрытых помещений, в том числе кинотеатрах и театрах, обязателен масочный режим.
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Кроме того, с 14 декабря люди, которые полностью вакцинированы и идентифицированы как контактировавшие с носителем COVID-19, неделю должны проходить экспресс-тест каждый день, а любой, чей экспресс-тест дает положительный результат или у кого развиваются симптомы болезни, должен изолироваться и пройти ПЦР-тест для проверки результата.
Если ПЦР окажется положительным, человек должен самоизолироваться на 10 дней со дня положительного экспресс-теста или появления симптомов. Непривитые люди, контактировавшие с носителем ковида, по-прежнему должны изолироваться в течение 10 дней.
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