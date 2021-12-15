https://ria.ru/20211215/prichastnost-1763957171.html

В ЦРУ рассказали о "причастности" СССР к убийству Кеннеди

В ЦРУ рассказали о "причастности" СССР к убийству Кеннеди - РИА Новости, 15.12.2021

В ЦРУ рассказали о "причастности" СССР к убийству Кеннеди

Некий "польский водитель советского посольства" в Австралии через два дня после убийства президента США Джона Кеннеди докладывал в американское... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T22:39

2021-12-15T22:39

2021-12-15T22:39

в мире

сша

ссср

даллас

австралия

польша

джон кеннеди (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33457/66/334576673_0:267:1968:1374_1920x0_80_0_0_59d4d183c997cf9c9520f3debd3294ad.jpg

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Некий "польский водитель советского посольства" в Австралии через два дня после убийства президента США Джона Кеннеди докладывал в американское диппредставительство, что советское правительство может быть причастно к преступлению, свидетельствуют материалы, обнародованные национальным архивом США."Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди", - говорится в отчете ЦРУ, обнародованном в рамках публикации материалов об убийстве главы государства.Источник представлен как "польский водитель советского посольства в городе". В документе говорится, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, сделанным 15 октября 1962 года.В дальнейшем ссылки на эту информацию повторяются в отчетах ЦРУ.Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.Через неделю после убийства Кеннеди была создана комиссия по расследованию обстоятельств его убийства, в нее вошли семь человек, а возглавил ее председатель верховного суда США Эрл Уоррен. Почти все материалы комиссии были опубликованы. Конгресс в 1992 году решил собрать и объединить все документы об убийстве Кеннеди в национальный архив. Допускалась отсрочка публикации сведений, обнародование которых могло навредить оборонной безопасности или работе спецслужб. Материалы обнародуют с 2017 года.

https://ria.ru/20211215/falshivye-1763952460.html

сша

ссср

даллас

австралия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ссср, даллас, австралия, польша, джон кеннеди (политик)