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В ЦРУ рассказали о "причастности" СССР к убийству Кеннеди
В ЦРУ рассказали о "причастности" СССР к убийству Кеннеди - РИА Новости, 15.12.2021
В ЦРУ рассказали о "причастности" СССР к убийству Кеннеди
Некий "польский водитель советского посольства" в Австралии через два дня после убийства президента США Джона Кеннеди докладывал в американское... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T22:39
2021-12-15T22:39
2021-12-15T22:39
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Некий "польский водитель советского посольства" в Австралии через два дня после убийства президента США Джона Кеннеди докладывал в американское диппредставительство, что советское правительство может быть причастно к преступлению, свидетельствуют материалы, обнародованные национальным архивом США."Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди", - говорится в отчете ЦРУ, обнародованном в рамках публикации материалов об убийстве главы государства.Источник представлен как "польский водитель советского посольства в городе". В документе говорится, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, сделанным 15 октября 1962 года.В дальнейшем ссылки на эту информацию повторяются в отчетах ЦРУ.Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.Через неделю после убийства Кеннеди была создана комиссия по расследованию обстоятельств его убийства, в нее вошли семь человек, а возглавил ее председатель верховного суда США Эрл Уоррен. Почти все материалы комиссии были опубликованы. Конгресс в 1992 году решил собрать и объединить все документы об убийстве Кеннеди в национальный архив. Допускалась отсрочка публикации сведений, обнародование которых могло навредить оборонной безопасности или работе спецслужб. Материалы обнародуют с 2017 года.
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в мире, сша, ссср, даллас, австралия, польша, джон кеннеди (политик)
В ЦРУ рассказали о "причастности" СССР к убийству Кеннеди
ЦРУ записали слова водителя посольства СССР о "причастности" Москвы к убийству Кеннеди
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости.
Некий "польский водитель советского посольства" в Австралии
через два дня после убийства президента США Джона Кеннеди
докладывал в американское диппредставительство, что советское правительство может быть причастно к преступлению, свидетельствуют материалы, обнародованные национальным архивом США.
"Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди", - говорится в отчете ЦРУ, обнародованном в рамках публикации материалов об убийстве главы государства.
Источник представлен как "польский водитель советского посольства в городе". В документе говорится, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, сделанным 15 октября 1962 года.
В дальнейшем ссылки на эту информацию повторяются в отчетах ЦРУ.
Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе
22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.
Через неделю после убийства Кеннеди была создана комиссия по расследованию обстоятельств его убийства, в нее вошли семь человек, а возглавил ее председатель верховного суда США Эрл Уоррен. Почти все материалы комиссии были опубликованы. Конгресс в 1992 году решил собрать и объединить все документы об убийстве Кеннеди в национальный архив. Допускалась отсрочка публикации сведений, обнародование которых могло навредить оборонной безопасности или работе спецслужб. Материалы обнародуют с 2017 года.