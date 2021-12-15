https://ria.ru/20211215/premiya-1763888328.html

Дочь Навального получила за отца премию Сахарова

Дочь Навального получила за отца премию Сахарова - РИА Новости, 15.12.2021

Дочь Навального получила за отца премию Сахарова

Дочь Алексея Навального Дарья присутствовала на вручении премии Европарламента имени академика Андрея Сахарова, которая в этом году была присуждена ее отцу -... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:39

2021-12-15T16:39

2021-12-15T16:39

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евросоюз

алексей навальный

европарламент

россия

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Дочь Алексея Навального Дарья присутствовала на вручении премии Европарламента имени академика Андрея Сахарова, которая в этом году была присуждена ее отцу - этот факт ранее в Москве посчитали девальвацией имени премии.На церемонии вручения премии на пленарной сессии в Страсбурге присутствовали также глава Европарламента Давид Сассоли и евродепутаты.Европарламент присудил Навальному премию имени Сахарова за 2021 год в конце октября. В шорт-листе на премию, помимо Навального, фигурировали афганские женщины и правозащитница из Боливии.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя присуждение премии имени Сахарова за 2021 год Навальному, заявил, что подобными решениями Европарламент девальвирует название премии.Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20211021/navalnyy-1755618271.html

https://ria.ru/20211215/operatsiya-1763772393.html

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в мире, евросоюз, алексей навальный, европарламент, россия