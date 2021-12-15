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Аэрофлот получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях
Аэрофлот получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях - РИА Новости, 15.12.2021
Аэрофлот получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях
ПАО "Аэрофлот" получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях - "Портальные решения" и "Социально-значимый проект", сообщает компания. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:23
2021-12-15T14:23
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. ПАО "Аэрофлот" получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях - "Портальные решения" и "Социально-значимый проект", сообщает компания.Ежегодная премия Digital Leaders Awards вручается за достижения в области цифровой трансформации в различных отраслях экономики и общественной жизни. Церемония награждения прошла в павильоне России на "Экспо-2020" в Дубае в рамках форума "Время инноваций".Лучшим в номинации "Портальные решения" категории "E-commerce" признан проект Аэрофлота по реализации прямого канала продаж NDC. В номинации "Социально-значимый проект" категории "Услуги трансфера и перевозок" победителем объявлен проект онлайн-продаж субсидированных авиабилетов для жителей Дальнего Востока.В рамках второго проекта для выделенных групп пассажиров Дальнего Востока на сайте Аэрофлота был реализован функционал, который обеспечивает верификацию пассажира и позволяет бронировать билеты по льготным тарифам по определенным направлениям.
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экономика, новости компаний - экономика, технологии, дубай (город), аэрофлот, дальний восток, россия
14:23 15.12.2021
 

Аэрофлот получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Красноярск - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. ПАО "Аэрофлот" получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях - "Портальные решения" и "Социально-значимый проект", сообщает компания.
Ежегодная премия Digital Leaders Awards вручается за достижения в области цифровой трансформации в различных отраслях экономики и общественной жизни. Церемония награждения прошла в павильоне России на "Экспо-2020" в Дубае в рамках форума "Время инноваций".
Лучшим в номинации "Портальные решения" категории "E-commerce" признан проект Аэрофлота по реализации прямого канала продаж NDC. В номинации "Социально-значимый проект" категории "Услуги трансфера и перевозок" победителем объявлен проект онлайн-продаж субсидированных авиабилетов для жителей Дальнего Востока.
"Создание прямого канала продаж в Аэрофлоте по стандарту IATA New Distribution Capabilities (NDC) позволило авиакомпании расширить возможности продажи билетов и дополнительных услуг. Агенты теперь могут подключиться к Аэрофлоту по прямому каналу, предоставляя своим клиентам расширенный авиационный продукт, при этом расходы на дистрибуцию будут существенно сокращены", - отмечается в сообщении.
В рамках второго проекта для выделенных групп пассажиров Дальнего Востока на сайте Аэрофлота был реализован функционал, который обеспечивает верификацию пассажира и позволяет бронировать билеты по льготным тарифам по определенным направлениям.
"Особую гордость вызывает то, что оба победивших проекта реализованы российскими разработчиками с использованием отечественных информационных технологий, а разработанное программное обеспечение в ближайшее время будет внесено в единый реестр российских программ", - прокомментировал заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлот" Сергей Крылов.
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