https://ria.ru/20211215/premiya-1763842852.html

Аэрофлот получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях

Аэрофлот получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях - РИА Новости, 15.12.2021

Аэрофлот получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях

ПАО "Аэрофлот" получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях - "Портальные решения" и "Социально-значимый проект", сообщает компания. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:23

2021-12-15T14:23

2021-12-15T14:23

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. ПАО "Аэрофлот" получил премию Digital Leaders Awards в двух номинациях - "Портальные решения" и "Социально-значимый проект", сообщает компания.Ежегодная премия Digital Leaders Awards вручается за достижения в области цифровой трансформации в различных отраслях экономики и общественной жизни. Церемония награждения прошла в павильоне России на "Экспо-2020" в Дубае в рамках форума "Время инноваций".Лучшим в номинации "Портальные решения" категории "E-commerce" признан проект Аэрофлота по реализации прямого канала продаж NDC. В номинации "Социально-значимый проект" категории "Услуги трансфера и перевозок" победителем объявлен проект онлайн-продаж субсидированных авиабилетов для жителей Дальнего Востока.В рамках второго проекта для выделенных групп пассажиров Дальнего Востока на сайте Аэрофлота был реализован функционал, который обеспечивает верификацию пассажира и позволяет бронировать билеты по льготным тарифам по определенным направлениям.

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