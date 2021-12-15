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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211215/premiere-1763798554.html
Знаменитости поделились впечатлениями о новом фильме про "Человека-паука"
Знаменитости поделились впечатлениями о новом фильме про "Человека-паука" - РИА Новости, 15.12.2021
Знаменитости поделились впечатлениями о новом фильме про "Человека-паука"
В столичном кинотеатре "Октябрь" прошел закрытый показ супергеройского блокбастера Marvel "Человек-Паук: Нет пути домой". Чем запомнилась премьера и понравился... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:45
2021-12-15T14:44
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" прошел закрытый показ супергеройского блокбастера Marvel "Человек-Паук: Нет пути домой". Чем запомнилась премьера и понравился ли звездным гостям фильм — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, фото, москва, marvel comics, звезды, знаменитости, кино и сериалы
11:45 15.12.2021 (обновлено: 14:44 15.12.2021)
 
Знаменитости поделились впечатлениями о новом фильме про "Человека-паука"

Знаменитости посетили закрытый показ блокбастера "Человек-паук: Нет пути домой"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" прошел закрытый показ супергеройского блокбастера Marvel "Человек-Паук: Нет пути домой". Чем запомнилась премьера и понравился ли звездным гостям фильм — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Очередь на вход в кинотеатр "Октябрь" начиналась на улице. В ней собрались и обычные зрители, и артисты, получившие приглашения.

Мероприятие проходило в формате COVID-free — вход был возможен только при наличии QR-кода и паспорта.

Гости на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой в киноцентре Октябрь в Москве
1 из 9

Очередь на вход в кинотеатр "Октябрь" начиналась на улице. В ней собрались и обычные зрители, и артисты, получившие приглашения.

Мероприятие проходило в формате COVID-free — вход был возможен только при наличии QR-кода и паспорта.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В основном, посмотреть закрытую премьеру пришли блогеры и тиктокеры: Хабиб Шарипов (на фото), Настя Рыжик, Янгер (Алексей Авдеев), Влад Левский, Аня Покров и другие.

"Фильм стоит того, чтобы пойти. Очень понравится поклонникам всех частей: есть, что посмотреть и что вспомнить", — делился впечатлениями после просмотра Хабиб, автор хита "Ягода-малинка".

Певец Хабиб Шарипов на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой в киноцентре Октябрь в Москве
2 из 9

В основном, посмотреть закрытую премьеру пришли блогеры и тиктокеры: Хабиб Шарипов (на фото), Настя Рыжик, Янгер (Алексей Авдеев), Влад Левский, Аня Покров и другие.

"Фильм стоит того, чтобы пойти. Очень понравится поклонникам всех частей: есть, что посмотреть и что вспомнить", — делился впечатлениями после просмотра Хабиб, автор хита "Ягода-малинка".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

На красную дорожку также вышел блогер Владос Мирос, известный скандальными и юмористическими видео.

С премьеры ушел довольный.

Блогер Владос Мирос на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой в киноцентре Октябрь в Москве.
3 из 9

На красную дорожку также вышел блогер Владос Мирос, известный скандальными и юмористическими видео.

С премьеры ушел довольный.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Я не знаю, что можно снять что-то лучше, чем это", — делился впечатлениями актер и музыкант Никита Пресняков, который смотрел нового "Человека-паука" с женой Аленой Красновой.

Актер Никита Пресняков и его супруга Алёна Краснова на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой в киноцентре Октябрь в Москве
4 из 9

"Я не знаю, что можно снять что-то лучше, чем это", — делился впечатлениями актер и музыкант Никита Пресняков, который смотрел нового "Человека-паука" с женой Аленой Красновой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Мы в невероятном шоке от нового "Человека-паука". У нас забирали телефоны перед входом в зал и теперь понимаем почему", — рассказали в сторис Instagram актеры Полина Гренц и Дмитрий Сотниченко.

Актриса Полина Гренц и актер Дмитрий Сотниченко на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой в киноцентре Октябрь в Москве
5 из 9

"Мы в невероятном шоке от нового "Человека-паука". У нас забирали телефоны перед входом в зал и теперь понимаем почему", — рассказали в сторис Instagram актеры Полина Гренц и Дмитрий Сотниченко.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В восторге от супергеройского боевика остались и музыкант ST (Александр Степанов) с женой Ассоль.

"Это прям уау", — написал он в Instagram.

Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) с супругой Ассоль на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой в киноцентре Октябрь в Москве.
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В восторге от супергеройского боевика остались и музыкант ST (Александр Степанов) с женой Ассоль.

"Это прям уау", — написал он в Instagram.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Среди гостей также были хореограф, актер Егор Дружинин (справа). Он смотрел блокбастер Marvel с женой Вероникой и детьми.

Хореограф, актер Егор Дружинин (справа) с супругой Вероникой и детьми на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой в киноцентре Октябрь в Москве
7 из 9

Среди гостей также были хореограф, актер Егор Дружинин (справа). Он смотрел блокбастер Marvel с женой Вероникой и детьми.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Алика Смехова пришла с сыном Макаром.

Актриса Алика Смехова с сыном Макаром на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой в киноцентре Октябрь в Москве
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Актриса Алика Смехова пришла с сыном Макаром.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Marvel Studios Inc. (2021)

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" выходит в российский прокат 15 декабря. В США его увидят только 17 декабря.

В фильме Питер Паркер (Том Холланд) обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, (Бенедикт Камбербэтч) чтобы исправить прошлое. Но в ходе заклинания что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум. Мир погружается в хаос, а из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука.

Получится ли у Питера и его друзей разобраться с этим безумием?

Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
9 из 9

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" выходит в российский прокат 15 декабря. В США его увидят только 17 декабря.

В фильме Питер Паркер (Том Холланд) обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, (Бенедикт Камбербэтч) чтобы исправить прошлое. Но в ходе заклинания что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум. Мир погружается в хаос, а из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука.

Получится ли у Питера и его друзей разобраться с этим безумием?

© Marvel Studios Inc. (2021)
 
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