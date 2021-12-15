Знаменитости поделились впечатлениями о новом фильме про "Человека-паука"

Знаменитости посетили закрытый показ блокбастера "Человек-паук: Нет пути домой"
Очередь на вход в кинотеатр "Октябрь" начиналась на улице. В ней собрались и обычные зрители, и артисты, получившие приглашения.
Мероприятие проходило в формате COVID-free — вход был возможен только при наличии QR-кода и паспорта.
Очередь на вход в кинотеатр "Октябрь" начиналась на улице. В ней собрались и обычные зрители, и артисты, получившие приглашения.
Мероприятие проходило в формате COVID-free — вход был возможен только при наличии QR-кода и паспорта.
В основном, посмотреть закрытую премьеру пришли блогеры и тиктокеры: Хабиб Шарипов (на фото), Настя Рыжик, Янгер (Алексей Авдеев), Влад Левский, Аня Покров и другие.
"Фильм стоит того, чтобы пойти. Очень понравится поклонникам всех частей: есть, что посмотреть и что вспомнить", — делился впечатлениями после просмотра Хабиб, автор хита "Ягода-малинка".
В основном, посмотреть закрытую премьеру пришли блогеры и тиктокеры: Хабиб Шарипов (на фото), Настя Рыжик, Янгер (Алексей Авдеев), Влад Левский, Аня Покров и другие.
"Фильм стоит того, чтобы пойти. Очень понравится поклонникам всех частей: есть, что посмотреть и что вспомнить", — делился впечатлениями после просмотра Хабиб, автор хита "Ягода-малинка".
На красную дорожку также вышел блогер Владос Мирос, известный скандальными и юмористическими видео.
С премьеры ушел довольный.
На красную дорожку также вышел блогер Владос Мирос, известный скандальными и юмористическими видео.
С премьеры ушел довольный.
"Я не знаю, что можно снять что-то лучше, чем это", — делился впечатлениями актер и музыкант Никита Пресняков, который смотрел нового "Человека-паука" с женой Аленой Красновой.
"Я не знаю, что можно снять что-то лучше, чем это", — делился впечатлениями актер и музыкант Никита Пресняков, который смотрел нового "Человека-паука" с женой Аленой Красновой.
"Мы в невероятном шоке от нового "Человека-паука". У нас забирали телефоны перед входом в зал и теперь понимаем почему", — рассказали в сторис Instagram актеры Полина Гренц и Дмитрий Сотниченко.
"Мы в невероятном шоке от нового "Человека-паука". У нас забирали телефоны перед входом в зал и теперь понимаем почему", — рассказали в сторис Instagram актеры Полина Гренц и Дмитрий Сотниченко.
В восторге от супергеройского боевика остались и музыкант ST (Александр Степанов) с женой Ассоль.
"Это прям уау", — написал он в Instagram.
В восторге от супергеройского боевика остались и музыкант ST (Александр Степанов) с женой Ассоль.
"Это прям уау", — написал он в Instagram.
Среди гостей также были хореограф, актер Егор Дружинин (справа). Он смотрел блокбастер Marvel с женой Вероникой и детьми.
Среди гостей также были хореограф, актер Егор Дружинин (справа). Он смотрел блокбастер Marvel с женой Вероникой и детьми.
Актриса Алика Смехова пришла с сыном Макаром.
Актриса Алика Смехова пришла с сыном Макаром.
Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" выходит в российский прокат 15 декабря. В США его увидят только 17 декабря.
В фильме Питер Паркер (Том Холланд) обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, (Бенедикт Камбербэтч) чтобы исправить прошлое. Но в ходе заклинания что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум. Мир погружается в хаос, а из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука.
Получится ли у Питера и его друзей разобраться с этим безумием?
Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" выходит в российский прокат 15 декабря. В США его увидят только 17 декабря.
В фильме Питер Паркер (Том Холланд) обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, (Бенедикт Камбербэтч) чтобы исправить прошлое. Но в ходе заклинания что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум. Мир погружается в хаос, а из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука.
Получится ли у Питера и его друзей разобраться с этим безумием?