https://ria.ru/20211215/pozitsiya-1763860008.html
В Минэнерго отметили идею ЕС по ограничениям поставок газа после 2049 года
В Минэнерго отметили идею ЕС по ограничениям поставок газа после 2049 года - РИА Новости, 15.12.2021
В Минэнерго отметили идею ЕС по ограничениям поставок газа после 2049 года
Минэнерго РФ считает, что необходимо дождаться окончания дискуссии в Евросоюзе по идее ограничить долгосрочные контракты на газ 2049 годом, так как позиция ЕС... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T15:16
2021-12-15T15:16
2021-12-15T15:16
евросоюз
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министерство энергетики рф (минэнерго россии)
павел сорокин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минэнерго РФ считает, что необходимо дождаться окончания дискуссии в Евросоюзе по идее ограничить долгосрочные контракты на газ 2049 годом, так как позиция ЕС может стать более взвешенной, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин."Как часто показывает опыт, все-таки по итогам дискуссий рождается некая более взвешенная позиция. Поэтому давайте дождемся окончания разговоров, которые сейчас там идут, и посмотрим, как будут выглядеть финальные предложения Еврокомиссии", - сказал Сорокин, комментируя обсуждаемую в ЕС идею ограничить долгосрочные контракты 2049 годом.Как сообщила в среду Еврокомиссия, она предлагает запретить в Евросоюзе продление долгосрочных контрактов на импорт природного газа после 2049 года.
https://ria.ru/20211215/gaz-1763828229.html
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евросоюз, еврокомиссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел сорокин, цены на нефть, спг, россия
В Минэнерго отметили идею ЕС по ограничениям поставок газа после 2049 года
Минэнерго ожидает более взвешенную позицию ЕС по ограничениям поставок газа с 2049 года