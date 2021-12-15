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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Мордовии

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Мордовии - РИА Новости, 15.12.2021

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Мордовии

Тела трех мужчин обнаружены на месте пожара в частном доме в городе Рузаевка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мордовии. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:22

2021-12-15T12:22

2021-12-15T12:22

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

республика мордовия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек – РИА Новости. Тела трех мужчин обнаружены на месте пожара в частном доме в городе Рузаевка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мордовии.Сообщение о пожаре в доме 75 по улице Пушкина в Рузаевке поступило в пожарно-спасательную службу города в среду в 5.01."Пожарных вызвал сосед, когда увидел дым и блики пламени в окне дома. Мужчина попытался зайти внутрь самостоятельно, но не смог из-за сильного задымления. По прибытии пожарно-спасательных подразделений открытого горения дома не наблюдалось, пламя распространилось только в одной комнате, где сотрудниками МЧС России были найдены тела трех погибших мужчин", - говорится в сообщении.По словам местных жителей, жильцы вели асоциальный образ жизни. Причина пожара устанавливается.В свою очередь, следственное управление СК РФ по Мордовии сообщает, что при осмотре тел погибших признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. "По предварительным данным, пожар мог произойти от самодельного электрооборудования, которым отапливалось жилище", - говорится в сообщении регионального СУСК.Следователи устанавливают обстоятельства гибели пострадавших и произошедшего возгорания. В рамках проверочных мероприятий будут назначены судебные медицинские экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211215/pozhar-1763768853.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), республика мордовия, россия