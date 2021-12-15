https://ria.ru/20211215/potok-1763861699.html

Украине припомнили, как она воровала газ и поплатилась за это

"Трезвый взгляд": немцы поддержали Австрию в вопросе "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.12.2021

Украине припомнили, как она воровала газ и поплатилась за это

Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали заявление нового канцлера Австрии Карла Нехаммера о необходимости как можно скорее ввести в эксплуатацию... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T15:25

2021-12-15T15:25

2021-12-15T16:53

экономика

берлин (город)

der spiegel

евросоюз

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали заявление нового канцлера Австрии Карла Нехаммера о необходимости как можно скорее ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2" и перестать связывать проект с российско-украинскими отношениями.Многие пользователи убеждены, что глава правительства действительно заботится о своих гражданах, в отличие от нового кабмина Германии."Этот человек прав на все сто! Навязанный Соединенными Штатами бойкот идет на пользу только им, а никак не европейцам. Этого нельзя забывать. Но наши "сторонники трансатлантических отношений", как известно, продвигают не европейские, а американские интересы. И с этим нам крупно не повезло", — посетовал HansJUdo."Трезвый взгляд на предмет, Нехаммер! Я считаю точно так же!" — отметил Svenja-jwOUtA47R."Надеюсь, что и у нашего "зеленого" народца будет подобное озарение. Если нет, то я не против, чтобы и у него подмерзли ноги в зимние месяцы", — считает hegubir."В том, что касается газоснабжения, украинцы сами поставили себя в унизительное положение. Если бы они годами не воровали газ, а вместо этого аккуратно платили по счетам, то никакого "Северного потока — 2" не было бы", — выразил мнение Friedel199."Немецкое правительство не хочет "Северного потока — 2", и по этой причине у немецкого населения будут мерзнуть ноги. Можем сказать себе спасибо: мы же это правительство выбирали!" — подытожили читатели."Северный поток — 2" — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров топлива в год. Его достроили в сентябре. Берлин приостановил сертификацию оператора Nord Stream 2 AG, пока тот не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы.В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211214/potok-1763734558.html

https://ria.ru/20211204/nato-1762138631.html

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берлин (город)

балтийское море

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экономика, берлин (город), der spiegel, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, карл нехаммер