https://ria.ru/20211215/poklonskaya-1763931483.html

Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск

Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск - РИА Новости, 15.12.2021

Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск

Украинское бюро Интерпола министерства внутренних дел Украины отказалось объявлять в международный розыск посла РФ в Кабо-Верде, экс-прокурора Крыма Наталью... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T19:06

2021-12-15T19:06

2021-12-15T19:17

украина

интерпол

в мире

республика крым

кабо-верде

наталья поклонская

россия

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КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Украинское бюро Интерпола министерства внутренних дел Украины отказалось объявлять в международный розыск посла РФ в Кабо-Верде, экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, сообщил в среду офис генпрокурора Украины.Ранее Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене."Также информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем Рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск", - говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос агентства "Украинские новости".Отмечается, что МВД Украины отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск, поскольку это будет противоречить статье 3 Устава Интерпола, которая гласит, что Интерполу строго-настрого запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.Поклонская сейчас является послом РФ в Кабо-Верде. Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после этого назначения. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об "абсолютном иммунитете" Поклонской от подобных действий, указав на то, что ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде "не имеет отношения к Украине". Источник в МИД Кабо-Верде сообщил РИА Новости, что Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла РФ в стране, но шансов добиться ее экстрадиции у Киева нет, "это шутка просто, не обращайте на это внимания".

https://ria.ru/20211015/kabo-verde-1754796775.html

https://ria.ru/20211026/poklonskaya-1756343947.html

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кабо-верде

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украина, интерпол, в мире, республика крым, кабо-верде, наталья поклонская, россия