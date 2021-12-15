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Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск
Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск - РИА Новости, 15.12.2021
Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск
Украинское бюро Интерпола министерства внутренних дел Украины отказалось объявлять в международный розыск посла РФ в Кабо-Верде, экс-прокурора Крыма Наталью... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:06
2021-12-15T19:17
украина
интерпол
в мире
республика крым
кабо-верде
наталья поклонская
россия
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КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Украинское бюро Интерпола министерства внутренних дел Украины отказалось объявлять в международный розыск посла РФ в Кабо-Верде, экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, сообщил в среду офис генпрокурора Украины.Ранее Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене."Также информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем Рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск", - говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос агентства "Украинские новости".Отмечается, что МВД Украины отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск, поскольку это будет противоречить статье 3 Устава Интерпола, которая гласит, что Интерполу строго-настрого запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.Поклонская сейчас является послом РФ в Кабо-Верде. Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после этого назначения. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об "абсолютном иммунитете" Поклонской от подобных действий, указав на то, что ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде "не имеет отношения к Украине". Источник в МИД Кабо-Верде сообщил РИА Новости, что Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла РФ в стране, но шансов добиться ее экстрадиции у Киева нет, "это шутка просто, не обращайте на это внимания".
https://ria.ru/20211015/kabo-verde-1754796775.html
https://ria.ru/20211026/poklonskaya-1756343947.html
украина
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кабо-верде
россия
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украина, интерпол, в мире, республика крым, кабо-верде, наталья поклонская, россия
19:06 15.12.2021 (обновлено: 19:17 15.12.2021)
 
Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск

Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в международный розыск

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Украинское бюро Интерпола министерства внутренних дел Украины отказалось объявлять в международный розыск посла РФ в Кабо-Верде, экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, сообщил в среду офис генпрокурора Украины.
Ранее Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 18:32
Источник в МИД Кабо-Верде рассказал о звонке из Киева по поводу Поклонской
"Также информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем Рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск", - говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос агентства "Украинские новости".
Отмечается, что МВД Украины отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск, поскольку это будет противоречить статье 3 Устава Интерпола, которая гласит, что Интерполу строго-настрого запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.
Поклонская сейчас является послом РФ в Кабо-Верде. Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после этого назначения. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об "абсолютном иммунитете" Поклонской от подобных действий, указав на то, что ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде "не имеет отношения к Украине". Источник в МИД Кабо-Верде сообщил РИА Новости, что Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла РФ в стране, но шансов добиться ее экстрадиции у Киева нет, "это шутка просто, не обращайте на это внимания".
Наталья Поклонская в дипломатической форме МИД России - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 16:41
Кулеба пообещал привлечь Поклонскую к ответственности
 
УкраинаИнтерполВ миреРеспублика КрымКабо-ВердеНаталья ПоклонскаяРоссия
 
 
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