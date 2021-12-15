19:06 15.12.2021 (обновлено: 19:17 15.12.2021)
Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск
Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в международный розыск
КИЕВ, 15 дек – РИА Новости. Украинское бюро Интерпола министерства внутренних дел Украины отказалось объявлять в международный розыск посла РФ в Кабо-Верде, экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, сообщил в среду офис генпрокурора Украины.
Ранее Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.
"Также информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем Рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск", - говорится в ответе офиса генпрокурора на запрос агентства "Украинские новости".
Отмечается, что МВД Украины отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск, поскольку это будет противоречить статье 3 Устава Интерпола, которая гласит, что Интерполу строго-настрого запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.
Поклонская сейчас является послом РФ в Кабо-Верде. Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после этого назначения. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене в связи с работой в Крыму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об "абсолютном иммунитете" Поклонской от подобных действий, указав на то, что ее назначение на пост посла России в Кабо-Верде "не имеет отношения к Украине". Источник в МИД Кабо-Верде сообщил РИА Новости, что Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла РФ в стране, но шансов добиться ее экстрадиции у Киева нет, "это шутка просто, не обращайте на это внимания".
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