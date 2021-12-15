https://ria.ru/20211215/pogoda-1763774947.html

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 15.12.2021

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T08:44

2021-12-15T08:44

2021-12-15T08:44

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 04.00 четверга."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице действует до 23.00 четверга.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/pogoda-1763505095.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода