https://ria.ru/20211215/pogoda-1763771741.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 15.12.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Облачная погода и небольшой снег ожидают москвичей в среду, температура воздуха - до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T07:53

2021-12-15T07:53

2021-12-15T07:53

общество

москва

александр синенков

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Облачная погода и небольшой снег ожидают москвичей в среду, температура воздуха - до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура в столице минус 1 - минус 3, по области от нуля до минус 5 градусов",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/snegopad-1763648883.html

москва

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общество, москва, александр синенков