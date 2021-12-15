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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 15.12.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная погода и небольшой снег ожидают москвичей в среду, температура воздуха - до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T07:53
2021-12-15T07:53
общество
москва
александр синенков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Облачная погода и небольшой снег ожидают москвичей в среду, температура воздуха - до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура в столице минус 1 - минус 3, по области от нуля до минус 5 градусов",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, александр синенков
07:53 15.12.2021
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

В Москве в среду ожидается облачная погода, снег и до минус трех градусов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосква в преддверии Нового года
Москва в преддверии Нового года - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Облачная погода и небольшой снег ожидают москвичей в среду, температура воздуха - до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура в столице минус 1 - минус 3, по области от нуля до минус 5 градусов",- сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
Люди на Красной площади в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 13:25Сказано в эфире
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ОбществоМоскваАлександр Синенков
 
 
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