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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 15.12.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная погода и небольшой снег ожидают москвичей в среду, температура воздуха - до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T07:53
2021-12-15T07:53
2021-12-15T07:53
общество
москва
александр синенков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Облачная погода и небольшой снег ожидают москвичей в среду, температура воздуха - до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура в столице минус 1 - минус 3, по области от нуля до минус 5 градусов",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/snegopad-1763648883.html
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общество, москва, александр синенков
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
В Москве в среду ожидается облачная погода, снег и до минус трех градусов