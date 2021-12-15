https://ria.ru/20211215/podrostki-1763945980.html

В Ингушетии арестовали двух подростков по делу о подготовке терактов

В Ингушетии арестовали двух подростков по делу о подготовке терактов - РИА Новости, 15.12.2021

В Ингушетии арестовали двух подростков по делу о подготовке терактов

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних местных жителей, которых подозревают в приготовлении к совершению... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T20:53

2021-12-15T20:53

2021-12-15T21:03

происшествия

республика ингушетия

следственный комитет россии (ск рф)

исламское государство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

НАЛЬЧИК, 15 дек – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних местных жителей, которых подозревают в приготовлении к совершению терактов, они собирались взорвать здания правоохранительных органов, сообщает региональное СУСК."По данным следствия, в августе 2021 года двое 17-летних жителей республики, являясь участниками международной террористической организации "Исламское государство"*, которая в соответствии с решением Верховного суда РФ признана террористической, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и решили совершить подрыв административных зданий управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ингушетии и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России "Сунженский", расположенных в городе Сунжа", - говорится в сообщении.Отмечается, что преступление не было доведено до конца, так как подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы."По ходатайству следствия в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняет ведомство.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211214/terakt-1763634141.html

республика ингушетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство, россия