https://ria.ru/20211215/podrostki-1763945980.html
В Ингушетии арестовали двух подростков по делу о подготовке терактов
В Ингушетии арестовали двух подростков по делу о подготовке терактов - РИА Новости, 15.12.2021
В Ингушетии арестовали двух подростков по делу о подготовке терактов
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних местных жителей, которых подозревают в приготовлении к совершению... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T20:53
2021-12-15T20:53
2021-12-15T21:03
происшествия
республика ингушетия
следственный комитет россии (ск рф)
исламское государство
россия
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НАЛЬЧИК, 15 дек – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних местных жителей, которых подозревают в приготовлении к совершению терактов, они собирались взорвать здания правоохранительных органов, сообщает региональное СУСК."По данным следствия, в августе 2021 года двое 17-летних жителей республики, являясь участниками международной террористической организации "Исламское государство"*, которая в соответствии с решением Верховного суда РФ признана террористической, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и решили совершить подрыв административных зданий управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ингушетии и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России "Сунженский", расположенных в городе Сунжа", - говорится в сообщении.Отмечается, что преступление не было доведено до конца, так как подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы."По ходатайству следствия в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняет ведомство.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211214/terakt-1763634141.html
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происшествия, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство, россия
20:53 15.12.2021 (обновлено: 21:03 15.12.2021)
В Ингушетии арестовали двух подростков по делу о подготовке терактов
В Ингушетии СК арестовал двух подростков из ИГ* по делу о подготовке терактов