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ВТБ в 2022 году продолжит проект поддержки детских больниц "Мир без слез"

ВТБ в 2022 году продолжит проект поддержки детских больниц "Мир без слез" - РИА Новости, 15.12.2021

ВТБ в 2022 году продолжит проект поддержки детских больниц "Мир без слез"

Банк ВТБ намерен в 2022 году продолжить проект поддержки детских больниц "Мир без слез", сообщил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:34

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банк ВТБ намерен в 2022 году продолжить проект поддержки детских больниц "Мир без слез", сообщил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. "Одно из приоритетных направлений в социальной деятельности банка ВТБ - развитие детского здравоохранения в России. Мы создали благотворительную программу “Мир без слёз” в 2003 году, и все эти годы ведем системную работу по поддержке государственных медицинских учреждений. Ежегодно банк стремится расширять географию проекта, включая все новые регионы. За 18 лет существования “Мира без слез” мы побывали в 77 субъектах РФ, а помощь получили более 180 медучреждений. Мы бы хотели, чтобы у каждого ребенка в стране была возможность получить квалифицированную медицинскую помощь по месту жительства. В 2022 году мы намерены продолжать проведение акций", - заявил Ерофеев, слова которого приводит пресс-служба банка.По итогам 2021 года общий бюджет, выделенный банком на поддержку и развитие детского здравоохранения в России, составил более 75 миллионов рублей.Всего 2021 году в программе приняли участие 27 больниц из 22 городов, в числе которых - Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Хабаровск, Йошкар-Ола, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, Салехард, а также село Курумкан (Республика Бурятия).В заключительной акции этого года примут участие Детская городская клиническая больница святого Владимира в Москве, Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А.Раухфуса в Санкт-Петербурге и Республиканский детский медицинский центр имени В.Д.Манджиевой в Республике Калмыкия.ВТБ передал московской больнице оборудование для проведения восстановительных процедур после травматологических и ортопедических операций для реабилитационного отделения детского стационара. Петербургскому медучреждению банк помог в приобретении операционного стола для проведения операций детям с различными патологиями. Медицинский центр Республики Калмыкия получил от ВТБ аппарат для проведения различных хирургических манипуляций, в том числе малоинвазивных."Мир без слез" - всероссийский благотворительный проект, который реализуется в рамках социальной программы банка ВТБ "Здоровая страна". Проект направлен на развитие детского здравоохранения и улучшения качества медицинской помощи детям в России. В рамках акций банк помогает государственным детским больницам и поликлиникам, приобретая по их запросам необходимое медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы.В среду в инстаграм-аккаунте пройдет заключительная в 2021 году акция проекта "Мир без слез".

https://realty.ria.ru/20211209/ipoteka-1762902559.html

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