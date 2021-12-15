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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20211215/pisemskiy-1763841273.html
Писемский. Великий скандалист в литературе и в жизни
Писемский. Великий скандалист в литературе и в жизни - РИА Новости, 15.12.2021
Писемский. Великий скандалист в литературе и в жизни
Его считали лучшим писателем эпохи, как Тургенева и Толстого. Он ироничен и беспощаден к миру и своим героям. Достиг высокого положения, издавал журнал, лауреат многих премий. Написал скандальный роман "Взбаламученное море", где обличил революционный нигилизм. Общество не простило ему этот выпад. Потерял популярность и умер почти забытым.
2021-12-15T14:00
2021-12-15T14:23
подкаст "заговор классиков"
подкаст
образование - общество
образование
история
литература
иван тургенев
виктор ерофеев
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Писемский. Великий скандалист в литературе и в жизни
Его считали лучшим писателем эпохи, как Тургенева и Толстого. Он ироничен и беспощаден к миру и своим героям. Достиг высокого положения, издавал журнал, лауреат многих премий. Написал скандальный роман "Взбаламученное море", где обличил революционный нигилизм. Общество не простило ему этот выпад. Потерял популярность и умер почти забытым.
audio/mpeg
Писемский. Великий скандалист в литературе и в жизни
Его считали лучшим писателем эпохи, как Тургенева и Толстого. Он ироничен и беспощаден к миру и своим героям. Достиг высокого положения, издавал журнал, лауреат многих премий. Написал скандальный роман "Взбаламученное море", где обличил революционный нигилизм. Общество не простило ему этот выпад. Потерял популярность и умер почти забытым.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, образование - общество, образование, история, литература, иван тургенев, виктор ерофеев, лев толстой (писатель), российская империя, россия, аудио
14:00 15.12.2021 (обновлено: 14:23 15.12.2021)
 

Писемский. Великий скандалист в литературе и в жизни

Подкаст "Заговор классиков"
Писемский. Великий скандалист в литературе и в жизни
14:00
Читать ria.ru в
Его считали лучшим писателем эпохи, как Тургенева и Толстого. Он ироничен и беспощаден к миру и своим героям. Достиг высокого положения, издавал журнал, лауреат многих премий. Написал скандальный роман "Взбаламученное море", где обличил революционный нигилизм. Общество не простило ему этот выпад. Потерял популярность и умер почти забытым.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастОбразование - ОбществоОбразованиеисторияЛитератураИван ТургеневВиктор ЕрофеевЛев Толстой (писатель)Российская империяРоссия
 
 
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