https://ria.ru/20211215/pilot-1763759479.html

В Минтрансе Белоруссии оценили действия пилота Ryanair при посадке в Минске

В Минтрансе Белоруссии оценили действия пилота Ryanair при посадке в Минске - РИА Новости, 15.12.2021

В Минтрансе Белоруссии оценили действия пилота Ryanair при посадке в Минске

Глава департамента по авиации белорусского минтранса Артем Сикорский заявил, что пилот экстренно приземлившегося из-за ложного сообщения о минировании в мае в... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T00:22

2021-12-15T00:22

2021-12-15T00:22

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ryanair

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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Глава департамента по авиации белорусского минтранса Артем Сикорский заявил, что пилот экстренно приземлившегося из-за ложного сообщения о минировании в мае в аэропорту Минска самолета Ryanair нарушил инструкцию, посадив борт в белорусском аэропорту, а не в Вильнюсе."Появляются записи (предполагаемого разговора белорусского диспетчера и пилота – ред.), делается упор, что (пилоту – ред.) передали код (чрезвычайного происшествия – ред.) "красный". Это самый главный вопрос… Что значит для летчика код "красный"? Это значит, что он должен приземлиться на ближайшем аэродроме. В тот момент, когда самолет разворачивался, ближайший аэродром был в Вильнюсе, он находился в 70 километрах от самолета, но самолет не думал ни снижаться, ни сбрасывать скорость, чтобы войти в посадочное положение", - сказал Сикорский в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном во вторник.По его словам, "возникает вопрос, почему литовский пилот на польском самолете – он был зарегистрирован в Польше – нарушил инструкцию?" "И ведь мы все это время как мантру талдычим: "Дайте нам внутрикабинные переговоры либо переговоры пилота с вильнюсским диспетчером, чтобы понять, почему он полетел в Минск", - продолжил Сикорский.Он назвал абсурдными предположения в СМИ, что диспетчер консультировался с сотрудником КГБ Белоруссии, передавая пилоту код "красный". "Получается, что "сотрудник", наоборот, способствовал тому, чтобы самолет полетел в Вильнюс… Самолет мог полететь на базовый аэропорт в Варшаве, по-моему, ближе, чем до Минска,… должен был полететь в Вильнюс", - отметил глава департамента.Он подчеркнул, что решение принимает командир самолета, а диспетчер лишь передает информацию и сопровождает прохождение самолета в выбранный им пункт в белорусском воздушном пространстве, обеспечивает безопасную навигацию. Глава департамента также обратил внимание, что в тот момент работал не один диспетчер - "решения принимались коллективно: есть старший диспетчер, есть руководитель полетов"."Дайте переговоры (пилота – ред.) – может, на этом все (расследование инцидента - ред.) и закончится. По тем материалам, которые мы видели в промежуточном отчете ИКАО, там не написано, что предоставлены переговоры между пилотами в кабине… Есть то, что невыгодно (Западу – ред.)", - сказал Сикорский.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая этого года самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Запад обвинил Белоруссию в намеренной посадке самолета и ввел ряд санкций против физических лиц и предприятий республики. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Авиакомпании ряда западных стран приняли решение летать, минуя Белоруссию. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Международная организация гражданской авиации ООН (ИКАО) начала расследование происшествия.

https://ria.ru/20211209/versiya-1762858383.html

https://ria.ru/20211209/ryanair-1762994654.html

вильнюс

белоруссия

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