Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/pereobuchenie-1763786595.html
Минтруд представил проект программ переобучения на 2022 год
Минтруд представил проект программ переобучения на 2022 год - РИА Новости, 15.12.2021
Минтруд представил проект программ переобучения на 2022 год
Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект программ переобучения наиболее уязвимых категорий россиян на 2022 год, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T10:26
2021-12-15T10:26
общество
томский государственный университет
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_6c03a518f5092733cec7b39ecc60226f.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект программ переобучения наиболее уязвимых категорий россиян на 2022 год, сообщили в пресс-службе министерства."Минтруд представил для общественного обсуждения новую программу обучения безработных граждан на 2022 год. Программа рассчитана на переподготовку кадров из наиболее уязвимых категорий граждан на рынке труда", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что переобучать предлагается по востребованным на локальном рынке труда программам.Получить новые знания, уточнили в министерстве, смогут граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу; молодежь до 35 лет без профессионального или высшего образования; молодые люди до 35 лет, находящиеся под риском увольнения; студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности; молодые мамы в декрете; матери дошкольников; предпенсионеры; граждане 50 лет и старше.Подать заявление можно будет через единую цифровую платформу "Работа в России". Там же направят уведомление по результатом рассмотрения заявки.Обучение по федеральному проекту бесплатно, подчеркнули в Минтруде. После него гражданам помогут найти работу или открыть своё дело. Программы отобраны тремя федеральными операторами — агентством "Ворлдскиллс Россия", Томским Государственным Университетом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
https://ria.ru/20210806/pereobuchenie-1744622315.html
https://ria.ru/20210429/pereobuchenie-1730469672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_af86c17f69e1e0351a171c7f574dd777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, томский государственный университет, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
10:26 15.12.2021
 
Минтруд представил проект программ переобучения на 2022 год

Минтруд представил проект программ переобучения уязвимых категорий россиян на 2022 год

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект программ переобучения наиболее уязвимых категорий россиян на 2022 год, сообщили в пресс-службе министерства.
"Минтруд представил для общественного обсуждения новую программу обучения безработных граждан на 2022 год. Программа рассчитана на переподготовку кадров из наиболее уязвимых категорий граждан на рынке труда", - говорится в сообщении.
Студент с ноутбуком в библиотеке - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 09:43
Чернышенко рассказал о программах переобучения в вузах
В министерстве отметили, что переобучать предлагается по востребованным на локальном рынке труда программам.
Получить новые знания, уточнили в министерстве, смогут граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу; молодежь до 35 лет без профессионального или высшего образования; молодые люди до 35 лет, находящиеся под риском увольнения; студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности; молодые мамы в декрете; матери дошкольников; предпенсионеры; граждане 50 лет и старше.
Подать заявление можно будет через единую цифровую платформу "Работа в России". Там же направят уведомление по результатом рассмотрения заявки.
Обучение по федеральному проекту бесплатно, подчеркнули в Минтруде. После него гражданам помогут найти работу или открыть своё дело. Программы отобраны тремя федеральными операторами — агентством "Ворлдскиллс Россия", Томским Государственным Университетом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 13:15
Глава ФНПР призвал дать всем работникам право на бесплатное переобучение
 
ОбществоТомский государственный университетМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"