https://ria.ru/20211215/pereobuchenie-1763786595.html

Минтруд представил проект программ переобучения на 2022 год

Минтруд представил проект программ переобучения на 2022 год - РИА Новости, 15.12.2021

Минтруд представил проект программ переобучения на 2022 год

Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект программ переобучения наиболее уязвимых категорий россиян на 2022 год, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:26

2021-12-15T10:26

2021-12-15T10:26

общество

томский государственный университет

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_6c03a518f5092733cec7b39ecc60226f.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект программ переобучения наиболее уязвимых категорий россиян на 2022 год, сообщили в пресс-службе министерства."Минтруд представил для общественного обсуждения новую программу обучения безработных граждан на 2022 год. Программа рассчитана на переподготовку кадров из наиболее уязвимых категорий граждан на рынке труда", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что переобучать предлагается по востребованным на локальном рынке труда программам.Получить новые знания, уточнили в министерстве, смогут граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу; молодежь до 35 лет без профессионального или высшего образования; молодые люди до 35 лет, находящиеся под риском увольнения; студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности; молодые мамы в декрете; матери дошкольников; предпенсионеры; граждане 50 лет и старше.Подать заявление можно будет через единую цифровую платформу "Работа в России". Там же направят уведомление по результатом рассмотрения заявки.Обучение по федеральному проекту бесплатно, подчеркнули в Минтруде. После него гражданам помогут найти работу или открыть своё дело. Программы отобраны тремя федеральными операторами — агентством "Ворлдскиллс Россия", Томским Государственным Университетом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

https://ria.ru/20210806/pereobuchenie-1744622315.html

https://ria.ru/20210429/pereobuchenie-1730469672.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, томский государственный университет, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия