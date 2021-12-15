https://ria.ru/20211215/peregovory-1763927860.html

В Кремле прокомментировали планы Байдена еще раз поговорить с Путиным

В Кремле прокомментировали планы Байдена еще раз поговорить с Путиным - РИА Новости, 15.12.2021

В Кремле прокомментировали планы Байдена еще раз поговорить с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил еще одну беседу Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, сообщил он РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T18:55

2021-12-15T18:55

2021-12-15T22:39

владимир путин

сша

дмитрий песков

джо байден

россия

украина

джозеф "бо" байден

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил еще одну беседу Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, сообщил он РИА Новости.Ранее Байден заявил, что планирует еще раз поговорить с Путиным.Седьмого декабря лидеры двух стран около двух часов общались по видеосвязи. Как сообщил Белый дом, Байден выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации.Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. По мнению российских властей, подобные выпады используются как предлог, чтобы развернуть у границ страны больше натовских сил. Путин потребовал от западных стран гарантий безопасности.На следующий день после разговора с российским коллегой Байден сообщил, что готовится встреча Соединенных Штатов и ведущих стран альянса с Россией, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы по поводу продвижения блока на восток и выработать меры для разрядки напряженности на восточном фланге.

https://radiosputnik.ria.ru/20211212/uzhastiki-1763341236.html

https://ria.ru/20211212/putin-1763340711.html

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владимир путин, сша, дмитрий песков, джо байден, россия, украина, джозеф "бо" байден