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В Кремле прокомментировали планы Байдена еще раз поговорить с Путиным
В Кремле прокомментировали планы Байдена еще раз поговорить с Путиным - РИА Новости, 15.12.2021
В Кремле прокомментировали планы Байдена еще раз поговорить с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил еще одну беседу Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, сообщил он РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T18:55
2021-12-15T18:55
2021-12-15T22:39
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил еще одну беседу Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, сообщил он РИА Новости.Ранее Байден заявил, что планирует еще раз поговорить с Путиным.Седьмого декабря лидеры двух стран около двух часов общались по видеосвязи. Как сообщил Белый дом, Байден выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации.Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.В последнее время Запад чаще заговорил о планах России "вторгнуться" на Украину, обвиняя страну в стягивании войск к границе с соседним государством. В Кремле в ответ подчеркивают, что Москва никому не угрожает и нападать ни на кого не собирается, а Вооруженные силы перемещает у себя и по своему усмотрению. По мнению российских властей, подобные выпады используются как предлог, чтобы развернуть у границ страны больше натовских сил. Путин потребовал от западных стран гарантий безопасности.На следующий день после разговора с российским коллегой Байден сообщил, что готовится встреча Соединенных Штатов и ведущих стран альянса с Россией, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы по поводу продвижения блока на восток и выработать меры для разрядки напряженности на восточном фланге.
https://radiosputnik.ria.ru/20211212/uzhastiki-1763341236.html
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владимир путин, сша, дмитрий песков, джо байден, россия, украина, джозеф "бо" байден
18:55 15.12.2021 (обновлено: 22:39 15.12.2021)
В Кремле прокомментировали планы Байдена еще раз поговорить с Путиным
Пресс-секретарь Песков заявил о возможности еще одного разговора Путина и Байдена