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Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились - РИА Новости, 15.12.2021
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, проходившие в среду по видеосвязи, завершились. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T12:25
2021-12-15T12:28
в мире
китай
владимир путин
си цзиньпин
россия
пекин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, проходившие в среду по видеосвязи, завершились.Разговор двух государственных лидеров продолжался около 1,5 часов.В открытой части беседы Путин заявил, что организованная видеосвязь позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений. Президент РФ считает их образцом межгосударственного сотрудничества в 21 веке.Также Путин сообщил, что рассчитывает лично встретиться с китайским коллегой в феврале в Пекине. Там главы государств могут провести переговоры и посмотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр.
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в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, россия, пекин
12:25 15.12.2021 (обновлено: 12:28 15.12.2021)
 
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились

Переговоры президента Путина и главы КНР Си Цзиньпина завершились

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, проходившие в среду по видеосвязи, завершились.
Разговор двух государственных лидеров продолжался около 1,5 часов.
В открытой части беседы Путин заявил, что организованная видеосвязь позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений. Президент РФ считает их образцом межгосударственного сотрудничества в 21 веке.
Также Путин сообщил, что рассчитывает лично встретиться с китайским коллегой в феврале в Пекине. Там главы государств могут провести переговоры и посмотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр.
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В миреКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинРоссияПекин
 
 
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