https://ria.ru/20211215/park-1763850563.html

Экстрим-парк "Урам" в Казани получил премию молодежных достижений

Экстрим-парк "Урам" в Казани получил премию молодежных достижений - РИА Новости, 15.12.2021

Экстрим-парк "Урам" в Казани получил премию молодежных достижений

Казанский экстрим-парк "Урам" победил в номинации "Место молодых" первой всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", сообщает министерство по... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:49

2021-12-15T14:49

2021-12-15T14:49

республика татарстан

общество

казань

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951200_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9860e31984a24ebd533a9b2f239345f4.jpg

КАЗАНЬ, 15 дек – РИА Новости. Казанский экстрим-парк "Урам" победил в номинации "Место молодых" первой всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", сообщает министерство по делам молодежи Татарстана."Федеральное агентство по делам молодежи назвало обладателей всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых"… Лучшим "Местом молодых" стал экстрим-парк "Урам", - говорится в сообщении.Также победу в номинации "Время лучших" одержал директор молодежного центра Татарстана Валентин Шихобалов. Кроме того, лауреатами стали автор инклюзивных инициатив Гульфия Мутугуллина и медиацентр Лиги студентов Татарстана в номинации "Голос молодых". Победителей определяли из более чем более 3 тысяч претендентов в восьми номинациях: "Время поколения Z", "Голос молодых", "Друг молодых", "Время открытий", "Время возможностей", "Место молодых", "Время быть вместе", "Время лучших".Татарстанских победителей поздравил на своей странице в Instagram президент Татарстана Рустам Минниханов. "Так держать!" - написал глава республики.Казанский экстрим-парк "Урам" открылся летом 2020 года и стал самым большим экстрим-парком в России. Общественное пространство площадью 4,2 гектара расположено в центре города у подножия моста "Миллениум". Это первое из 12 общественных пространств, которые появятся до 2030 года в рамках стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки.Экстрим-парк является тренировочной базой со всем необходимым оборудованием для подготовки российских спортсменов по скейтбордингу и BMX-фристайлу к мировым чемпионатам. Кроме того, это эстетичное и самодостаточное с точки зрения архитектуры общественное пространство со свободным доступом для горожан. Главная задача экстрим-парка "Урам" – дать молодежи красивое, современное и профессиональное пространство для самовыражения и занятий спортом. Это место, где люди с разными увлечениями могут общаться друг с другом, формировать новые креативные и культурные сообщества, кататься и воплощать в жизнь свои творческие проекты.Над проектом экстрим-парка работала архитектурная компания "Legato Sports Architecture" совместно с профессиональными спортсменами и казанским сообществом, которые вносили свои предложения и правки на протяжении процесса проектирования и строительства. Парк разделен на множество зон для разных активностей: скейт-площадку, мультидисциплинарный памп-трек, четыре поля для стритбола и воркаут-зону с турниками и брусьями, содержит открытую и крытую территории.

https://ria.ru/20211208/ekoturizm-1762822210.html

https://ria.ru/20211213/uchenye-1763538222.html

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, казань, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, россия