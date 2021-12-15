Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211215/park-1763850563.html
Экстрим-парк "Урам" в Казани получил премию молодежных достижений
Экстрим-парк "Урам" в Казани получил премию молодежных достижений - РИА Новости, 15.12.2021
Экстрим-парк "Урам" в Казани получил премию молодежных достижений
Казанский экстрим-парк "Урам" победил в номинации "Место молодых" первой всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", сообщает министерство по... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:49
2021-12-15T14:49
республика татарстан
общество
казань
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951200_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9860e31984a24ebd533a9b2f239345f4.jpg
КАЗАНЬ, 15 дек – РИА Новости. Казанский экстрим-парк "Урам" победил в номинации "Место молодых" первой всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", сообщает министерство по делам молодежи Татарстана."Федеральное агентство по делам молодежи назвало обладателей всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых"… Лучшим "Местом молодых" стал экстрим-парк "Урам", - говорится в сообщении.Также победу в номинации "Время лучших" одержал директор молодежного центра Татарстана Валентин Шихобалов. Кроме того, лауреатами стали автор инклюзивных инициатив Гульфия Мутугуллина и медиацентр Лиги студентов Татарстана в номинации "Голос молодых". Победителей определяли из более чем более 3 тысяч претендентов в восьми номинациях: "Время поколения Z", "Голос молодых", "Друг молодых", "Время открытий", "Время возможностей", "Место молодых", "Время быть вместе", "Время лучших".Татарстанских победителей поздравил на своей странице в Instagram президент Татарстана Рустам Минниханов. "Так держать!" - написал глава республики.Казанский экстрим-парк "Урам" открылся летом 2020 года и стал самым большим экстрим-парком в России. Общественное пространство площадью 4,2 гектара расположено в центре города у подножия моста "Миллениум". Это первое из 12 общественных пространств, которые появятся до 2030 года в рамках стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки.Экстрим-парк является тренировочной базой со всем необходимым оборудованием для подготовки российских спортсменов по скейтбордингу и BMX-фристайлу к мировым чемпионатам. Кроме того, это эстетичное и самодостаточное с точки зрения архитектуры общественное пространство со свободным доступом для горожан. Главная задача экстрим-парка "Урам" – дать молодежи красивое, современное и профессиональное пространство для самовыражения и занятий спортом. Это место, где люди с разными увлечениями могут общаться друг с другом, формировать новые креативные и культурные сообщества, кататься и воплощать в жизнь свои творческие проекты.Над проектом экстрим-парка работала архитектурная компания "Legato Sports Architecture" совместно с профессиональными спортсменами и казанским сообществом, которые вносили свои предложения и правки на протяжении процесса проектирования и строительства. Парк разделен на множество зон для разных активностей: скейт-площадку, мультидисциплинарный памп-трек, четыре поля для стритбола и воркаут-зону с турниками и брусьями, содержит открытую и крытую территории.
https://ria.ru/20211208/ekoturizm-1762822210.html
https://ria.ru/20211213/uchenye-1763538222.html
казань
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951200_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aff7649931a8c6c6e7c562b4c4cfceec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, казань, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, россия
14:49 15.12.2021
 
Экстрим-парк "Урам" в Казани получил премию молодежных достижений

Экстрим-парк "Урам" в Казани получил всероссийскую премию молодежных достижений

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 дек – РИА Новости. Казанский экстрим-парк "Урам" победил в номинации "Место молодых" первой всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", сообщает министерство по делам молодежи Татарстана.
"Федеральное агентство по делам молодежи назвало обладателей всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых"… Лучшим "Местом молодых" стал экстрим-парк "Урам", - говорится в сообщении.
Казанский государственный цирк - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
8 декабря, 18:45Республика Татарстан
В Татарстане заработала цифровая платформа для поиска земли под экотуризм
Также победу в номинации "Время лучших" одержал директор молодежного центра Татарстана Валентин Шихобалов. Кроме того, лауреатами стали автор инклюзивных инициатив Гульфия Мутугуллина и медиацентр Лиги студентов Татарстана в номинации "Голос молодых". Победителей определяли из более чем более 3 тысяч претендентов в восьми номинациях: "Время поколения Z", "Голос молодых", "Друг молодых", "Время открытий", "Время возможностей", "Место молодых", "Время быть вместе", "Время лучших".
Татарстанских победителей поздравил на своей странице в Instagram президент Татарстана Рустам Минниханов. "Так держать!" - написал глава республики.
Казанский экстрим-парк "Урам" открылся летом 2020 года и стал самым большим экстрим-парком в России. Общественное пространство площадью 4,2 гектара расположено в центре города у подножия моста "Миллениум". Это первое из 12 общественных пространств, которые появятся до 2030 года в рамках стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки.
Экстрим-парк является тренировочной базой со всем необходимым оборудованием для подготовки российских спортсменов по скейтбордингу и BMX-фристайлу к мировым чемпионатам. Кроме того, это эстетичное и самодостаточное с точки зрения архитектуры общественное пространство со свободным доступом для горожан. Главная задача экстрим-парка "Урам" – дать молодежи красивое, современное и профессиональное пространство для самовыражения и занятий спортом. Это место, где люди с разными увлечениями могут общаться друг с другом, формировать новые креативные и культурные сообщества, кататься и воплощать в жизнь свои творческие проекты.
Над проектом экстрим-парка работала архитектурная компания "Legato Sports Architecture" совместно с профессиональными спортсменами и казанским сообществом, которые вносили свои предложения и правки на протяжении процесса проектирования и строительства. Парк разделен на множество зон для разных активностей: скейт-площадку, мультидисциплинарный памп-трек, четыре поля для стритбола и воркаут-зону с турниками и брусьями, содержит открытую и крытую территории.
Сотрудница бактериологической мобильной лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 18:57Республика Татарстан
Правительство Татарстана проработает меры поддержки молодых ученых
 
Республика ТатарстанОбществоКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"