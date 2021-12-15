https://ria.ru/20211215/paraktiki-1763943414.html

В России признали самарские ГЧП-практики в здравоохранении лучшими в стране

В России признали самарские ГЧП-практики в здравоохранении лучшими в стране - РИА Новости, 15.12.2021

В России признали самарские ГЧП-практики в здравоохранении лучшими в стране

Эксперты всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении" признали Самарскую область лучшей в стране по итогам... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T20:27

2021-12-15T20:27

2021-12-15T20:27

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тольятти

самарская область

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россия

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САМАРА, 15 дек – РИА Новости. Эксперты всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении" признали Самарскую область лучшей в стране по итогам работы с механизмами ГЧП в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства региона."Эксперты всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении" признали Самарскую область лучшей в стране по итогам работы с механизмами ГЧП в 2021 году. Решение профессиональной конкурсной комиссии, поддержанное министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, объявлено накануне в Москве", - говорится в сообщении.По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, это результат системной командной работы регионального правительства и бизнес-сообщества. "Мы не боимся брать на себя ответственность и реализовывать самые сложные задачи, поэтому нам доверяют. Крупнейший в стране инфраструктурный проект – мостовой переход через Волгу и 100 километров новой автомобильной трассы международного транспортного коридора "Европа – Западный Китай" признан лучшим не только в России, но и входит в число лучших мировых практик ГЧП Европейской экономической комиссии ООН. В этот же перечень вошел наш областной центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии. Мы успешно реализуем лучшие в стране ГЧП-практики в системе здравоохранения, что в этот сложный период пандемии значительно помогает сохранять здоровье и жизни земляков", - цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, в рамках ГЧП в системе здравоохранения региона был проведен капремонт и модернизация первичного сосудистого отделения в самарской городской клинической больнице № 2 имени Н. А. Семашко, а также в отделении стерилизации и пищеблоках самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина. Также были созданы центры позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Самаре и Тольятти. Кроме того, в столице региона построен многофункциональный госпиталь, общий объем инвестиций в который составил 3,5 миллиарда рублей.Всего за последние пять лет в Самарской области введено в эксплуатацию 12 объектов здравоохранения ГЧП общей стоимостью 6 миллиардов рублей, где создано 1245 рабочих мест.В настоящее время в работе находится еще 12 проектов. Отмечается, что для их успешной реализации сформирована вся нормативно-правовая база в сфере ГЧП, внедрены принципы проектного управления, созданы межведомственные рабочие группы, действуют все предусмотренные законодательством России преференциальные режимы для ведения бизнеса.

https://ria.ru/20211215/forum-1763777585.html

https://ria.ru/20211214/kultura-1763690246.html

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оон, тольятти, самарская область, здоровье - общество, россия