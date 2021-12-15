Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/paraktiki-1763943414.html
В России признали самарские ГЧП-практики в здравоохранении лучшими в стране
В России признали самарские ГЧП-практики в здравоохранении лучшими в стране - РИА Новости, 15.12.2021
В России признали самарские ГЧП-практики в здравоохранении лучшими в стране
Эксперты всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении" признали Самарскую область лучшей в стране по итогам... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T20:27
2021-12-15T20:27
оон
тольятти
самарская область
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
САМАРА, 15 дек – РИА Новости. Эксперты всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении" признали Самарскую область лучшей в стране по итогам работы с механизмами ГЧП в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства региона."Эксперты всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении" признали Самарскую область лучшей в стране по итогам работы с механизмами ГЧП в 2021 году. Решение профессиональной конкурсной комиссии, поддержанное министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, объявлено накануне в Москве", - говорится в сообщении.По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, это результат системной командной работы регионального правительства и бизнес-сообщества. "Мы не боимся брать на себя ответственность и реализовывать самые сложные задачи, поэтому нам доверяют. Крупнейший в стране инфраструктурный проект – мостовой переход через Волгу и 100 километров новой автомобильной трассы международного транспортного коридора "Европа – Западный Китай" признан лучшим не только в России, но и входит в число лучших мировых практик ГЧП Европейской экономической комиссии ООН. В этот же перечень вошел наш областной центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии. Мы успешно реализуем лучшие в стране ГЧП-практики в системе здравоохранения, что в этот сложный период пандемии значительно помогает сохранять здоровье и жизни земляков", - цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, в рамках ГЧП в системе здравоохранения региона был проведен капремонт и модернизация первичного сосудистого отделения в самарской городской клинической больнице № 2 имени Н. А. Семашко, а также в отделении стерилизации и пищеблоках самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина. Также были созданы центры позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Самаре и Тольятти. Кроме того, в столице региона построен многофункциональный госпиталь, общий объем инвестиций в который составил 3,5 миллиарда рублей.Всего за последние пять лет в Самарской области введено в эксплуатацию 12 объектов здравоохранения ГЧП общей стоимостью 6 миллиардов рублей, где создано 1245 рабочих мест.В настоящее время в работе находится еще 12 проектов. Отмечается, что для их успешной реализации сформирована вся нормативно-правовая база в сфере ГЧП, внедрены принципы проектного управления, созданы межведомственные рабочие группы, действуют все предусмотренные законодательством России преференциальные режимы для ведения бизнеса.
https://ria.ru/20211215/forum-1763777585.html
https://ria.ru/20211214/kultura-1763690246.html
тольятти
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, тольятти, самарская область, здоровье - общество, россия
20:27 15.12.2021
 
В России признали самарские ГЧП-практики в здравоохранении лучшими в стране

В России эксперты признали самарские ГЧП-практики в здравоохранении лучшими в стране

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 дек – РИА Новости. Эксперты всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении" признали Самарскую область лучшей в стране по итогам работы с механизмами ГЧП в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Эксперты всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении" признали Самарскую область лучшей в стране по итогам работы с механизмами ГЧП в 2021 году. Решение профессиональной конкурсной комиссии, поддержанное министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, объявлено накануне в Москве", - говорится в сообщении.
Международный форум Волонтеры Победы стартовал в Самаре
Вчера, 09:14
В Самаре стартовал международный форум "Волонтеры Победы"
По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, это результат системной командной работы регионального правительства и бизнес-сообщества. "Мы не боимся брать на себя ответственность и реализовывать самые сложные задачи, поэтому нам доверяют. Крупнейший в стране инфраструктурный проект – мостовой переход через Волгу и 100 километров новой автомобильной трассы международного транспортного коридора "Европа – Западный Китай" признан лучшим не только в России, но и входит в число лучших мировых практик ГЧП Европейской экономической комиссии ООН. В этот же перечень вошел наш областной центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии. Мы успешно реализуем лучшие в стране ГЧП-практики в системе здравоохранения, что в этот сложный период пандемии значительно помогает сохранять здоровье и жизни земляков", - цитирует Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, в рамках ГЧП в системе здравоохранения региона был проведен капремонт и модернизация первичного сосудистого отделения в самарской городской клинической больнице № 2 имени Н. А. Семашко, а также в отделении стерилизации и пищеблоках самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина. Также были созданы центры позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Самаре и Тольятти. Кроме того, в столице региона построен многофункциональный госпиталь, общий объем инвестиций в который составил 3,5 миллиарда рублей.
Всего за последние пять лет в Самарской области введено в эксплуатацию 12 объектов здравоохранения ГЧП общей стоимостью 6 миллиардов рублей, где создано 1245 рабочих мест.
В настоящее время в работе находится еще 12 проектов. Отмечается, что для их успешной реализации сформирована вся нормативно-правовая база в сфере ГЧП, внедрены принципы проектного управления, созданы межведомственные рабочие группы, действуют все предусмотренные законодательством России преференциальные режимы для ведения бизнеса.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 16:29
Самарский губернатор встретился с обладателями грантов в области культуры
 
ООНТольяттиСамарская областьЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"