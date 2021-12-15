https://ria.ru/20211215/pamyatnik-1763905645.html
Захарова осудила открытие памятника Дудаеву в Турции
Захарова осудила открытие памятника Дудаеву в Турции - РИА Новости, 15.12.2021
Захарова осудила открытие памятника Дудаеву в Турции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя установление памятника лидеру сепаратистского движения в Чечне Джохару Дудаеву в Турции,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:29
2021-12-15T17:29
2021-12-15T17:29
в мире
турция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
первая чеченская война (1994-1996)
коджаэли (провинция)
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750406998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f15938a70193376e045897614d771d02.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя установление памятника лидеру сепаратистского движения в Чечне Джохару Дудаеву в Турции, подчеркнула принципиальность позиции России по отношению к памятникам террористам.Ранее телеканал TRT сообщил об открытии парка, названного именем Джохара Дудаева, в городе Кëрфез провинции Коджаэли на северо-западе Турции, при этом местные власти назвали лидера сепаратистского движения в Чечне символом "борьбы за свободу"."Вы знаете нашу принципиальную позицию в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам. Эта позиция неизменная, принципиальная и относится к любой стране, точке", - сказала Захарова во время брифинга.Джохар Дудаев – лидер сепаратистского движения в Чечне, выступавший за отделение Чечни от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Дудаев был убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.
https://ria.ru/20191126/1561574315.html
https://ria.ru/20211130/turtsiya-1761328332.html
турция
коджаэли (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750406998_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_06632eaf107caae3b2ae91bd494915dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), первая чеченская война (1994-1996), коджаэли (провинция), мария захарова, россия
Захарова осудила открытие памятника Дудаеву в Турции
Представитель МИД Захарова осудила открытие памятника Джохару Дудаеву в Турции