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Захарова осудила открытие памятника Дудаеву в Турции
Захарова осудила открытие памятника Дудаеву в Турции - РИА Новости, 15.12.2021
Захарова осудила открытие памятника Дудаеву в Турции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя установление памятника лидеру сепаратистского движения в Чечне Джохару Дудаеву в Турции,... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T17:29
2021-12-15T17:29
в мире
турция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
первая чеченская война (1994-1996)
коджаэли (провинция)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя установление памятника лидеру сепаратистского движения в Чечне Джохару Дудаеву в Турции, подчеркнула принципиальность позиции России по отношению к памятникам террористам.Ранее телеканал TRT сообщил об открытии парка, названного именем Джохара Дудаева, в городе Кëрфез провинции Коджаэли на северо-западе Турции, при этом местные власти назвали лидера сепаратистского движения в Чечне символом "борьбы за свободу"."Вы знаете нашу принципиальную позицию в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам. Эта позиция неизменная, принципиальная и относится к любой стране, точке", - сказала Захарова во время брифинга.Джохар Дудаев – лидер сепаратистского движения в Чечне, выступавший за отделение Чечни от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Дудаев был убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.
https://ria.ru/20191126/1561574315.html
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турция
коджаэли (провинция)
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в мире, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), первая чеченская война (1994-1996), коджаэли (провинция), мария захарова, россия
17:29 15.12.2021
 
Захарова осудила открытие памятника Дудаеву в Турции

Представитель МИД Захарова осудила открытие памятника Джохару Дудаеву в Турции

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя установление памятника лидеру сепаратистского движения в Чечне Джохару Дудаеву в Турции, подчеркнула принципиальность позиции России по отношению к памятникам террористам.
Ранее телеканал TRT сообщил об открытии парка, названного именем Джохара Дудаева, в городе Кëрфез провинции Коджаэли на северо-западе Турции, при этом местные власти назвали лидера сепаратистского движения в Чечне символом "борьбы за свободу".
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"Вы знаете нашу принципиальную позицию в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам. Эта позиция неизменная, принципиальная и относится к любой стране, точке", - сказала Захарова во время брифинга.
Джохар Дудаев – лидер сепаратистского движения в Чечне, выступавший за отделение Чечни от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Дудаев был убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.
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В миреТурцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Первая чеченская война (1994-1996)Коджаэли (провинция)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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