https://ria.ru/20211215/pamyatnik-1763905645.html

Захарова осудила открытие памятника Дудаеву в Турции

Захарова осудила открытие памятника Дудаеву в Турции - РИА Новости, 15.12.2021

Захарова осудила открытие памятника Дудаеву в Турции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя установление памятника лидеру сепаратистского движения в Чечне Джохару Дудаеву в Турции,... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T17:29

2021-12-15T17:29

2021-12-15T17:29

в мире

турция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

первая чеченская война (1994-1996)

коджаэли (провинция)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя установление памятника лидеру сепаратистского движения в Чечне Джохару Дудаеву в Турции, подчеркнула принципиальность позиции России по отношению к памятникам террористам.Ранее телеканал TRT сообщил об открытии парка, названного именем Джохара Дудаева, в городе Кëрфез провинции Коджаэли на северо-западе Турции, при этом местные власти назвали лидера сепаратистского движения в Чечне символом "борьбы за свободу"."Вы знаете нашу принципиальную позицию в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам. Эта позиция неизменная, принципиальная и относится к любой стране, точке", - сказала Захарова во время брифинга.Джохар Дудаев – лидер сепаратистского движения в Чечне, выступавший за отделение Чечни от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Дудаев был убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.

https://ria.ru/20191126/1561574315.html

https://ria.ru/20211130/turtsiya-1761328332.html

турция

коджаэли (провинция)

россия

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в мире, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), первая чеченская война (1994-1996), коджаэли (провинция), мария захарова, россия