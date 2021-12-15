13:14 15.12.2021 (обновлено: 13:34 15.12.2021)
В Москве установят памятник Зиничеву
В Москве установят памятник погибшему экс-главе МЧС Зиничеву
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мосгордума поддержала возведение скульптуры историку Владимиру Герье и памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, такое решение было принято на заседании столичного парламента в среду.
"На голосование ставится вопрос о принятии постановления Московской городской думы "О внесении изменений в постановление Московской городской думы от 27 июня 2001 года № 97 "О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
За проголосовали 27 депутатов, против выступили 3 депутата, еще трое воздержались.
Ранее комиссия по монументальному искусству на заседании 3 декабря поддержала предложение проректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Ивана Шонуса о возведении у главного корпуса МПГУ скульптурно-архитектурной композиции, посвященной русскому историку, профессору Московского университета Владимиру Герье и российскому студенчеству, к 150-летию основания Московского педагогического государственного университета.
На том же заседании комиссия по монументальному искусству поддержала предложение исполнительного директора Российского военно-исторического общества Виталия Мартынюка о возведении памятника герою Российской Федерации, экс-министру МЧС, генералу армии Евгению Зиничеву, трагически погибшему при исполнении служебного долга, в сквере Дмитрия Михайлика.
Ранее эти предложения также поддержала комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.