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В Москве установят памятник Зиничеву
В Москве установят памятник Зиничеву - РИА Новости, 15.12.2021
В Москве установят памятник Зиничеву
Мосгордума поддержала возведение скульптуры историку Владимиру Герье и памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, такое решение было принято на заседании... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T13:14
2021-12-15T13:34
общество
москва
московская городская дума
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мосгордума поддержала возведение скульптуры историку Владимиру Герье и памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, такое решение было принято на заседании столичного парламента в среду."На голосование ставится вопрос о принятии постановления Московской городской думы "О внесении изменений в постановление Московской городской думы от 27 июня 2001 года № 97 "О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.За проголосовали 27 депутатов, против выступили 3 депутата, еще трое воздержались.Ранее комиссия по монументальному искусству на заседании 3 декабря поддержала предложение проректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Ивана Шонуса о возведении у главного корпуса МПГУ скульптурно-архитектурной композиции, посвященной русскому историку, профессору Московского университета Владимиру Герье и российскому студенчеству, к 150-летию основания Московского педагогического государственного университета.На том же заседании комиссия по монументальному искусству поддержала предложение исполнительного директора Российского военно-исторического общества Виталия Мартынюка о возведении памятника герою Российской Федерации, экс-министру МЧС, генералу армии Евгению Зиничеву, трагически погибшему при исполнении служебного долга, в сквере Дмитрия Михайлика.Ранее эти предложения также поддержала комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.
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общество, москва, московская городская дума, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:14 15.12.2021 (обновлено: 13:34 15.12.2021)
 
В Москве установят памятник Зиничеву

В Москве установят памятник погибшему экс-главе МЧС Зиничеву

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве
Цветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мосгордума поддержала возведение скульптуры историку Владимиру Герье и памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, такое решение было принято на заседании столичного парламента в среду.
"На голосование ставится вопрос о принятии постановления Московской городской думы "О внесении изменений в постановление Московской городской думы от 27 июня 2001 года № 97 "О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
За проголосовали 27 депутатов, против выступили 3 депутата, еще трое воздержались.
Ранее комиссия по монументальному искусству на заседании 3 декабря поддержала предложение проректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Ивана Шонуса о возведении у главного корпуса МПГУ скульптурно-архитектурной композиции, посвященной русскому историку, профессору Московского университета Владимиру Герье и российскому студенчеству, к 150-летию основания Московского педагогического государственного университета.
На том же заседании комиссия по монументальному искусству поддержала предложение исполнительного директора Российского военно-исторического общества Виталия Мартынюка о возведении памятника герою Российской Федерации, экс-министру МЧС, генералу армии Евгению Зиничеву, трагически погибшему при исполнении служебного долга, в сквере Дмитрия Михайлика.
Ранее эти предложения также поддержала комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.
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ОбществоМоскваМосковская городская думаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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