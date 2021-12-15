https://ria.ru/20211215/pamyatnik-1763826933.html

В Москве установят памятник Зиничеву

В Москве установят памятник Зиничеву - РИА Новости, 15.12.2021

В Москве установят памятник Зиничеву

Мосгордума поддержала возведение скульптуры историку Владимиру Герье и памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, такое решение было принято на заседании... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:14

2021-12-15T13:14

2021-12-15T13:34

общество

москва

московская городская дума

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Мосгордума поддержала возведение скульптуры историку Владимиру Герье и памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву, такое решение было принято на заседании столичного парламента в среду."На голосование ставится вопрос о принятии постановления Московской городской думы "О внесении изменений в постановление Московской городской думы от 27 июня 2001 года № 97 "О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.За проголосовали 27 депутатов, против выступили 3 депутата, еще трое воздержались.Ранее комиссия по монументальному искусству на заседании 3 декабря поддержала предложение проректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Ивана Шонуса о возведении у главного корпуса МПГУ скульптурно-архитектурной композиции, посвященной русскому историку, профессору Московского университета Владимиру Герье и российскому студенчеству, к 150-летию основания Московского педагогического государственного университета.На том же заседании комиссия по монументальному искусству поддержала предложение исполнительного директора Российского военно-исторического общества Виталия Мартынюка о возведении памятника герою Российской Федерации, экс-министру МЧС, генералу армии Евгению Зиничеву, трагически погибшему при исполнении служебного долга, в сквере Дмитрия Михайлика.Ранее эти предложения также поддержала комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/kaliningrad-1761652550.html

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общество, москва, московская городская дума, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)