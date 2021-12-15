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Суд отменил приговор "московскому отравителю" Сабанову
Суд отменил приговор "московскому отравителю" Сабанову - РИА Новости, 15.12.2021
Суд отменил приговор "московскому отравителю" Сабанову
Мосгорсуд отменил приговор Мурату Сабанову, который получил 16 лет колонии за то, что отравил и обокрал 30 людей в центре столицы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T11:59
2021-12-15T12:08
москва
происшествия
московский городской суд
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор Мурату Сабанову, который получил 16 лет колонии за то, что отравил и обокрал 30 людей в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы и апелляционные представления на приговор Басманного районного суда г. Москвы от 20 мая 2021 года в отношении Сабанова. Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", - сказала собеседница агентства. Также суд продлил Сабанову арест до 15 марта.Сабанову вменялись 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве. По информации прокуратуры, всего от него пострадали 30 человек.Как рассказала ранее РИА Новости адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко, Сабанов признал вину частично, но не согласился с "причинением тяжкого вреда здоровью". По утверждению обвиняемого, он пошел на преступления, лишь чтобы достать деньги на жизнь.С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, уже пьяных или выпивающих на улице. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия либо добавлял их в бутылки, находившиеся при потерпевших.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол.
https://ria.ru/20210513/otravitel-1732166636.html
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москва, происшествия, московский городской суд
11:59 15.12.2021 (обновлено: 12:08 15.12.2021)
 
Суд отменил приговор "московскому отравителю" Сабанову

Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело "московского отравителя" Сабанова

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор Мурату Сабанову, который получил 16 лет колонии за то, что отравил и обокрал 30 людей в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы и апелляционные представления на приговор Басманного районного суда г. Москвы от 20 мая 2021 года в отношении Сабанова. Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", - сказала собеседница агентства. Также суд продлил Сабанову арест до 15 марта.
Подозреваемый в отравлении людей в Москве
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Прокурор потребовал 17 лет колонии для "московского отравителя" Сабанова
Сабанову вменялись 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве. По информации прокуратуры, всего от него пострадали 30 человек.
Как рассказала ранее РИА Новости адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко, Сабанов признал вину частично, но не согласился с "причинением тяжкого вреда здоровью". По утверждению обвиняемого, он пошел на преступления, лишь чтобы достать деньги на жизнь.
С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, уже пьяных или выпивающих на улице. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия либо добавлял их в бутылки, находившиеся при потерпевших.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол.
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