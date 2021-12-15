https://ria.ru/20211215/otnosheniya-1763836499.html

Отношения России и Китая превосходят союзнический уровень, заявил Ушаков

Отношения России и Китая превосходят союзнический уровень, заявил Ушаков - РИА Новости, 15.12.2021

Отношения России и Китая превосходят союзнический уровень, заявил Ушаков

Главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин подтвердили, что отношения двух стран превосходят союзнический уровень, сообщил журналистам помощник российского... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T13:54

2021-12-15T13:54

2021-12-15T13:54

политика

китай

владимир путин

си цзиньпин

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин подтвердили, что отношения двух стран превосходят союзнический уровень, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков."Оба лидера констатировали, что отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, очень успешно развиваются. Председатель КНР даже образно сказал, что хотя наши двусторонние отношения не являются союзническими, но по своей прочности и по своей эффективности эти отношения даже превосходят такой союзнический уровень, то есть была дана высочайшая оценка двусторонним отношениям", - сказал он.По словам Ушакова, была подтверждена договоренность двух лидеров о том, что Путин совершит в феврале 2022 года визит в Китай, где проведет с китайским лидером углубленный обмен мнениями по всему комплексу вопросов двусторонних отношений, актуальным проблемам.

https://ria.ru/20211215/peregovory-1763808035.html

китай

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политика, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, россия