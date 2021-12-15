Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая
Си Цзиньпин: отношения России и Китая демонстрируют крепкую жизнеспособность
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Китайско-российские отношения, выдержав разного рода испытания, показали крепкую жизнеспособность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в формате видеоконференции c президентом России Владимиром Путиным в среду.
"Мир вступил в период турбулентности и больших перемен, китайско-российские отношения, выдержав разного рода испытания, показали крепкую жизнеспособность, приобрели новое дыхание", - сказал он.
Китайский лидер отметил, что главы двух государств поддерживали тесные контакты по ключевой повестке дня в различных форматах.
"Стороны официально объявили о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, наполнив при этом его новым содержанием, отражающим дух времени", - добавил он.
В июне этого года Владимир Путин и Си Цзиньпин во время видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Современные отношения между странами официально определяются ими как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. Основные принципы отражены в этом договоре, который Путин подписал с тогдашним главой КНР Цзян Цзэминем в 2001 году.