https://ria.ru/20211215/otnosheniya-1763814057.html

Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая

Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 15.12.2021

Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая

Китайско-российские отношения, выдержав разного рода испытания, показали крепкую жизнеспособность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в формате... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T12:16

2021-12-15T12:16

2021-12-15T12:16

в мире

китай

владимир путин

си цзиньпин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763806760_0:244:3040:1954_1920x0_80_0_0_5e317009deac0fb8c8c502b0276ef737.jpg

ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Китайско-российские отношения, выдержав разного рода испытания, показали крепкую жизнеспособность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в формате видеоконференции c президентом России Владимиром Путиным в среду.Китайский лидер отметил, что главы двух государств поддерживали тесные контакты по ключевой повестке дня в различных форматах."Стороны официально объявили о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, наполнив при этом его новым содержанием, отражающим дух времени", - добавил он.В июне этого года Владимир Путин и Си Цзиньпин во время видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Современные отношения между странами официально определяются ими как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. Основные принципы отражены в этом договоре, который Путин подписал с тогдашним главой КНР Цзян Цзэминем в 2001 году.

https://ria.ru/20211215/otnosheniya-1763800169.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, россия