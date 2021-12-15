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Нарышкин: операция Запада с Навальным в роли "сакральной жертвы" не удалась
Нарышкин: операция Запада с Навальным в роли "сакральной жертвы" не удалась - РИА Новости, 15.12.2021
Нарышкин: операция Запада с Навальным в роли "сакральной жертвы" не удалась
Операция Запада с блогером Алексеем Навальным в роли "сакральной жертвы" не удалась, и в последние годы у западных спецслужб поубавилось энтузиазма по поводу... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:05
2021-12-15T08:05
сергей нарышкин
алексей навальный
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Операция Запада с блогером Алексеем Навальным в роли "сакральной жертвы" не удалась, и в последние годы у западных спецслужб поубавилось энтузиазма по поводу возможности инспирировать в России массовое протестное движение, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."До тех пор, пока Россия остается неуязвимой для любых внешних атак, тема расшатывания ситуации изнутри никогда не утратит актуальности для наших оппонентов. Другое дело, что в последние годы энтузиазма по поводу возможности инспирировать в нашей стране массовое протестное движение у западных спецслужб и других правительственных структур поубавилось", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.По его словам, не последнюю роль в угасании этого энтузиазма сыграло "дело Навального"."Нетрудно заметить, что операция с блогером в роли "сакральной жертвы" не удалась. Российское население оказалось намного благоразумнее и рассудительнее, чем о нем привыкли высокомерно думать западные политтехнологи", - отметил Нарышкин.Под "сакральной жертвой" понимается жертва провокационного убийства, чья смерть должна вызвать широкий общественный резонанс, который будет использоваться для дестабилизации общественной обстановки. Как правило, в качестве "сакральной жертвы" выбирают заметную персону. Такие убийства на протяжении многих лет неоднократно использовались для запуска "цветных революций" в разных странах.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211208/navalnyy-1762825990.html
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сергей нарышкин, алексей навальный, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
08:05 15.12.2021
 
Нарышкин: операция Запада с Навальным в роли "сакральной жертвы" не удалась

Глава СВР Нарышкин: операция Запада с Навальным в роли "сакральной жертвы" не удалась

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Операция Запада с блогером Алексеем Навальным в роли "сакральной жертвы" не удалась, и в последние годы у западных спецслужб поубавилось энтузиазма по поводу возможности инспирировать в России массовое протестное движение, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"До тех пор, пока Россия остается неуязвимой для любых внешних атак, тема расшатывания ситуации изнутри никогда не утратит актуальности для наших оппонентов. Другое дело, что в последние годы энтузиазма по поводу возможности инспирировать в нашей стране массовое протестное движение у западных спецслужб и других правительственных структур поубавилось", - сказал Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.
По его словам, не последнюю роль в угасании этого энтузиазма сыграло "дело Навального".
"Нетрудно заметить, что операция с блогером в роли "сакральной жертвы" не удалась. Российское население оказалось намного благоразумнее и рассудительнее, чем о нем привыкли высокомерно думать западные политтехнологи", - отметил Нарышкин.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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Под "сакральной жертвой" понимается жертва провокационного убийства, чья смерть должна вызвать широкий общественный резонанс, который будет использоваться для дестабилизации общественной обстановки. Как правило, в качестве "сакральной жертвы" выбирают заметную персону. Такие убийства на протяжении многих лет неоднократно использовались для запуска "цветных революций" в разных странах.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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Сергей НарышкинАлексей НавальныйСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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