https://ria.ru/20211215/omsk-1763775726.html

Новым мэром Омска стал гендиректор "ОмскВодоканала"

Новым мэром Омска стал гендиректор "ОмскВодоканала" - РИА Новости, 15.12.2021

Новым мэром Омска стал гендиректор "ОмскВодоканала"

Депутаты омского городского Совета выбрали нового мэра Омска - им стал генеральный директор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T08:53

2021-12-15T08:53

2021-12-15T08:53

политика

омск

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ОМСК, 15 дек - РИА Новости. Депутаты омского городского Совета выбрали нового мэра Омска - им стал генеральный директор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Омска.Ранее предвыборная комиссия отобрала из 33 кандидатов в мэры двух - это глава Марьяновского района Аркадий Ефименко и генеральный директор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест.В голосовании за Сергея Шелеста 27 депутатов проголосовали "за"."Единогласно депутаты проголосовали за Сергея Николаевича Шелеста. Он приступит к своим обязанностям 12 января после торжественной присяги", - сообщили в пресс-службе. Торжественная церемония инаугурации пройдёт в Концертном зале "Омской филармонии".Шелест сообщил, что главная цель главы города - это создание комфортных и безопасных условий жизни для всех жителей Омска."Я подготовил несколько принципов, по которому должна строиться работа мэра и администрации Омска. Первый принцип - активная реализация нацпроектов. Второй принцип - создание современного, удобного и безопасного городского пространства. Главные задачи: пространственное развитие города, возрождение архитектурного облика и расселение аварийного жилого фонда. Важно совершенствование коммунальной инфраструктуры, а также строительство и ремонт дорог. Я планирую заняться обновлением транспортной инфраструктуры и благоустройством общественных территорий. Нужно вернуть Омску звание "города-сада", - сказал в выступлении перед депутатами горсовета Сергей Шелест."Третий принцип - повышение привлекательности общественно-деловых пространств, которое заключается в том, чтобы улучшить инвестиционную привлекательность города и заинтересованность бизнеса. Кроме того, привлекательность общественно-деловых пространств нужно повысить с помощью механизмов муниципально-частного партнерства и развития кадров. Четвертый принцип - новый уровень социальных услуг. Нужно повышать качество и доступность образования, разнообразить инфраструктуру. Пятый принцип - результативная управленческая модель. Все мы должны стремиться к тому, чтобы Омск стал чище, привлекательней и богаче", - добавил он.До вступления нового мэра в должность обязанности градоначальника продолжит исполнять Евгений Фомин.

https://ria.ru/20211214/sootechestvenniki-1763617722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, омск