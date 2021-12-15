Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211215/omsk-1763775726.html
Новым мэром Омска стал гендиректор "ОмскВодоканала"
Новым мэром Омска стал гендиректор "ОмскВодоканала" - РИА Новости, 15.12.2021
Новым мэром Омска стал гендиректор "ОмскВодоканала"
Депутаты омского городского Совета выбрали нового мэра Омска - им стал генеральный директор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T08:53
2021-12-15T08:53
политика
омск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/55/1548845550_0:311:3076:2041_1920x0_80_0_0_d5c7ba25e7cba73931ca9b4ab0cb253e.jpg
ОМСК, 15 дек - РИА Новости. Депутаты омского городского Совета выбрали нового мэра Омска - им стал генеральный директор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Омска.Ранее предвыборная комиссия отобрала из 33 кандидатов в мэры двух - это глава Марьяновского района Аркадий Ефименко и генеральный директор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест.В голосовании за Сергея Шелеста 27 депутатов проголосовали "за"."Единогласно депутаты проголосовали за Сергея Николаевича Шелеста. Он приступит к своим обязанностям 12 января после торжественной присяги", - сообщили в пресс-службе. Торжественная церемония инаугурации пройдёт в Концертном зале "Омской филармонии".Шелест сообщил, что главная цель главы города - это создание комфортных и безопасных условий жизни для всех жителей Омска."Я подготовил несколько принципов, по которому должна строиться работа мэра и администрации Омска. Первый принцип - активная реализация нацпроектов. Второй принцип - создание современного, удобного и безопасного городского пространства. Главные задачи: пространственное развитие города, возрождение архитектурного облика и расселение аварийного жилого фонда. Важно совершенствование коммунальной инфраструктуры, а также строительство и ремонт дорог. Я планирую заняться обновлением транспортной инфраструктуры и благоустройством общественных территорий. Нужно вернуть Омску звание "города-сада", - сказал в выступлении перед депутатами горсовета Сергей Шелест."Третий принцип - повышение привлекательности общественно-деловых пространств, которое заключается в том, чтобы улучшить инвестиционную привлекательность города и заинтересованность бизнеса. Кроме того, привлекательность общественно-деловых пространств нужно повысить с помощью механизмов муниципально-частного партнерства и развития кадров. Четвертый принцип - новый уровень социальных услуг. Нужно повышать качество и доступность образования, разнообразить инфраструктуру. Пятый принцип - результативная управленческая модель. Все мы должны стремиться к тому, чтобы Омск стал чище, привлекательней и богаче", - добавил он.До вступления нового мэра в должность обязанности градоначальника продолжит исполнять Евгений Фомин.
https://ria.ru/20211214/sootechestvenniki-1763617722.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/55/1548845550_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_4cd60bf900bd3ff3f2cc3c41ad6a280c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, омск
08:53 15.12.2021
 
Новым мэром Омска стал гендиректор "ОмскВодоканала"

Новым мэром Омска стал гендиректор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНочной Омск
Ночной Омск - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОМСК, 15 дек - РИА Новости. Депутаты омского городского Совета выбрали нового мэра Омска - им стал генеральный директор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Омска.
Ранее предвыборная комиссия отобрала из 33 кандидатов в мэры двух - это глава Марьяновского района Аркадий Ефименко и генеральный директор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест.
В голосовании за Сергея Шелеста 27 депутатов проголосовали "за".
"Единогласно депутаты проголосовали за Сергея Николаевича Шелеста. Он приступит к своим обязанностям 12 января после торжественной присяги", - сообщили в пресс-службе. Торжественная церемония инаугурации пройдёт в Концертном зале "Омской филармонии".
Шелест сообщил, что главная цель главы города - это создание комфортных и безопасных условий жизни для всех жителей Омска.
"Я подготовил несколько принципов, по которому должна строиться работа мэра и администрации Омска. Первый принцип - активная реализация нацпроектов. Второй принцип - создание современного, удобного и безопасного городского пространства. Главные задачи: пространственное развитие города, возрождение архитектурного облика и расселение аварийного жилого фонда. Важно совершенствование коммунальной инфраструктуры, а также строительство и ремонт дорог. Я планирую заняться обновлением транспортной инфраструктуры и благоустройством общественных территорий. Нужно вернуть Омску звание "города-сада", - сказал в выступлении перед депутатами горсовета Сергей Шелест.
"Третий принцип - повышение привлекательности общественно-деловых пространств, которое заключается в том, чтобы улучшить инвестиционную привлекательность города и заинтересованность бизнеса. Кроме того, привлекательность общественно-деловых пространств нужно повысить с помощью механизмов муниципально-частного партнерства и развития кадров. Четвертый принцип - новый уровень социальных услуг. Нужно повышать качество и доступность образования, разнообразить инфраструктуру. Пятый принцип - результативная управленческая модель. Все мы должны стремиться к тому, чтобы Омск стал чище, привлекательней и богаче", - добавил он.
До вступления нового мэра в должность обязанности градоначальника продолжит исполнять Евгений Фомин.
Омск - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 11:12Омская область
Приток соотечественников в Омскую область в 2021 году увеличился на 60%
 
ПолитикаОмск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктах
02:22Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками
02:18"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумы
02:17Аналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на доллары
02:16Украина решила стать лидером в развитии водородной энергетики
02:08"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимой
02:03Глава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в Вене
01:56СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства
01:51Российский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народов
01:44На Украине назвали "фатальную" ошибку Зеленского
01:39НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:35При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах
01:21Глава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг Украины
01:16Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
01:14Европарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" Навальному
01:01Участники саммита "Восточного партнерства" осудили действия Лукашенко
00:51ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"
00:47ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по Украине
00:43Украина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективу
00:38Американские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"
Лента новостейМолния
Диетолог рассказала о самых вредных сухофруктахМакрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками"Омикрон" перекинулся на переносчиков чумыАналитик рассказал, кому лучше не менять рубли на долларыУкраина решила стать лидером в развитии водородной энергетики"Гадость льют": как часто надо мыть машину зимойГлава МИД Ирана обвинил Запад в стагнации переговоров по СВПД в ВенеСМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительстваРоссийский дипломат напомнила о преступлениях Запада против других народовНа Украине назвали "фатальную" ошибку ЗеленскогоНАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистахГлава Евросовета пригрозил жесткими мерами по ситуации вокруг УкраиныАвтоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматомЕвропарламент исправил опечатки в грамоте, выданной "Алескею" НавальномуУчастники саммита "Восточного партнерства" осудили действия ЛукашенкоЕС выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии"ЕС и "Восточное партнерство" обсудили "общую обеспокоенность" по УкраинеУкраина, Грузия и Молдавия призвали ЕС признать их европейскую перспективуАмериканские F-15 прибыли в Румынию для "усиления присутствия НАТО"