https://ria.ru/20211215/oms-1763880591.html

На амбулаторную помощь в Москве направят 60% финансирования по линии ОМС

На амбулаторную помощь в Москве направят 60% финансирования по линии ОМС - РИА Новости, 15.12.2021

На амбулаторную помощь в Москве направят 60% финансирования по линии ОМС

По программе госгарантий 60% всего финансирования по линии ОМС будет направлено на амбулаторную помощь в 2022 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T16:13

2021-12-15T16:13

2021-12-15T16:13

общество

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. По программе госгарантий 60% всего финансирования по линии ОМС будет направлено на амбулаторную помощь в 2022 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду."Последнее... это финансирование. Глобально эта проблема заключается в том, что происходит постепенный перекос финансовых потоков в сторону стационарной помощи. Растут технологии, растут затраты, постепенно из амбулаторного звена начинает "вымываться" финансирование в сторону стационаров. Мы с помощью Фонда обязательного медицинского страхования постепенно ежегодно мониторя эту ситуацию решали ее. И в следующем году по программе госгарантий у нас будет 60% всего финансирования по линии ОМС будет идти на амбулаторную помощь", - сказал Собянин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ.Он отметил, что это серьезный сдвиг, который гарантирует в дальнейшем постоянное внимание к качеству и достойному финансированию амбулаторного звена.

https://ria.ru/20211215/golikova-1763868102.html

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общество, сергей собянин, россия