Экс-генпрокурор Украины сравнил численность охраны Зеленского и Порошенко
Экс-генпрокурор Луценко: охранников у Зеленского в разы больше, чем было у Порошенко
КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личная охрана президента страны Владимира Зеленского состоит из 70 сотрудников управления государственной охраны (УГО), что в разы больше, чем у бывшего президента Петра Порошенко.
"У него более 70 работников УГО в первом круге "лички"... У Порошенко было в разы меньше... У Порошенко было человек 10–15. Но это речь о первом круге. На периметре стоят другие – есть разведки, есть еще передовые группы. И такого еще никогда не было. Я не говорю, что это плохо, и президента не следует охранять. Нет, государство должно оберегать – и для государства, что десять, что 70 человек не такая уж роскошь. Вопрос в атмосфере, в которой он живет. И мы ее видели на этой пресс-конференции – это запуганный человек с комплексом Наполеона", - сказал Луценко в интервью изданию "Цензор.нет".
По его словам, запугивать Зеленского начали еще до президентских выборов. "На трассе Киев – Одесса была засада группы лиц, которые собирались из пулемета расстрелять львовского криминального авторитета Васю Морду. Полиция задержала их… Те, кому было нужно, добежали до кандидата в президенты Зеленского и объяснили, что это была засада на него, потому что он живет именно на этой трассе. И увидели знакомый блеск в глазах. Такой блеск страха за свою жизнь был очень виден у (экс-президента Виктора) Януковича", – сказал Луценко.
Он заявил, что "с тех пор Зеленский живет в атмосфере постоянных сигналов об опасности его жизни" и считает, что концентрация российских войск возле границ Украины якобы является одним из видов шантажа.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.