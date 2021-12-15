https://ria.ru/20211215/okhrana-1763787831.html

Экс-генпрокурор Украины сравнил численность охраны Зеленского и Порошенко

Экс-генпрокурор Украины сравнил численность охраны Зеленского и Порошенко - РИА Новости, 15.12.2021

Экс-генпрокурор Украины сравнил численность охраны Зеленского и Порошенко

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личная охрана президента страны Владимира Зеленского состоит из 70 сотрудников управления... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T10:32

2021-12-15T10:32

2021-12-15T10:32

в мире

украина

владимир зеленский

юрий луценко

петр порошенко

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КИЕВ, 15 дек - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личная охрана президента страны Владимира Зеленского состоит из 70 сотрудников управления государственной охраны (УГО), что в разы больше, чем у бывшего президента Петра Порошенко."У него более 70 работников УГО в первом круге "лички"... У Порошенко было в разы меньше... У Порошенко было человек 10–15. Но это речь о первом круге. На периметре стоят другие – есть разведки, есть еще передовые группы. И такого еще никогда не было. Я не говорю, что это плохо, и президента не следует охранять. Нет, государство должно оберегать – и для государства, что десять, что 70 человек не такая уж роскошь. Вопрос в атмосфере, в которой он живет. И мы ее видели на этой пресс-конференции – это запуганный человек с комплексом Наполеона", - сказал Луценко в интервью изданию "Цензор.нет".По его словам, запугивать Зеленского начали еще до президентских выборов. "На трассе Киев – Одесса была засада группы лиц, которые собирались из пулемета расстрелять львовского криминального авторитета Васю Морду. Полиция задержала их… Те, кому было нужно, добежали до кандидата в президенты Зеленского и объяснили, что это была засада на него, потому что он живет именно на этой трассе. И увидели знакомый блеск в глазах. Такой блеск страха за свою жизнь был очень виден у (экс-президента Виктора) Януковича", – сказал Луценко.Он заявил, что "с тех пор Зеленский живет в атмосфере постоянных сигналов об опасности его жизни" и считает, что концентрация российских войск возле границ Украины якобы является одним из видов шантажа.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

https://ria.ru/20211126/zhurnalistka-1760955460.html

https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763185724.html

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в мире, украина, владимир зеленский, юрий луценко, петр порошенко