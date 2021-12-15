https://ria.ru/20211215/ogranicheniya-1763939232.html
В ХМАО продлили ограничения по коронавирусу до конца января
В ХМАО продлили ограничения по коронавирусу до конца января - РИА Новости, 15.12.2021
В ХМАО продлили ограничения по коронавирусу до конца января
Оперштаб Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) продлил ограничительные меры, введенные в регионе в связи с COVID-19, до 31 января 2022 года, сообщает в... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T19:50
2021-12-15T19:50
2021-12-15T19:52
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Оперштаб Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) продлил ограничительные меры, введенные в регионе в связи с COVID-19, до 31 января 2022 года, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона."До 31 января 2022 года продлено приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории ТЦ, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна", - говорится в сообщении.Кроме того, продлен запрет на проведение развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня.Власти отмечают, что предоставление услуг по регистрации актов гражданского состояния осуществляется по предварительной записи. При этом одновременно в помещении могут находиться не более восьми человек, включая сотрудника органа. Рекомендовано отменить выездные мероприятия по регистрации актов гражданского состояния и другие торжественные мероприятия.Дети до 14 лет могут посещать торговые центры только в сопровождении родителей. Иностранцы могут заселиться в гостиницы только при предъявлении документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия на территорию РФ, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20211214/sovmeschenie-1763587635.html
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коронавирусы, ханты-мансийский автономный округ, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:50 15.12.2021 (обновлено: 19:52 15.12.2021)
В ХМАО продлили ограничения по коронавирусу до конца января
Оперштаб ХМАО продлил ограничительные меры в связи с коронавирусом до 31 января